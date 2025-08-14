Horror, sci-fi, animációs kedvencek és nosztalgikus visszatérők fogják uralni a magyar mozikat 2025 második felében. Idén már láthattunk több nagy franchise-filmet, ez a lista pedig a következő hónapokban még inkább bővülni fog. A Magyar Filmadatbázis egész éves látogatottsági adatai alapján a legjobban várt filmek listáját a Démonok között: Utolsó rítusok vezeti, amely szeptember 4-én érkezik a mozikba. A Warren házaspár démonűző történetének utolsó fejezete nem ígér könnyű búcsút – a démonok ezúttal kifejezetten rájuk vadásznak. Nem véletlen a kiemelt érdeklődés: a Démonok között-franchise világszerte eddig több mint 2,1 milliárd dollárt (710,4 milliárd forint) keresett, és minden rész erős nézettséget produkált a magyar mozikban is, különösen a horrorrajongók körében.

Horrortól a sci-fiig: ezeket a filmeket várják legjobban a magyar mozinézők / Forrás: Magyar Filmadatbázis

A második helyen az Avatar: Tűz és Hamu szerepel (premier: december 18.), amely bemutatja Pandora egy újabb, eddig nem látott vidékét, és tovább görgeti a na'vik és emberek közötti konfliktust. A 2022-es Avatar: A víz útja 2,32 milliárd dolláros (780,4 milliárd forint) bevételével a világ harmadik legjövedelmezőbb filmje lett,

Magyarországon pedig 675 ezer nézőt vonzott, ami az elmúlt évek egyik legnagyobb hazai mozisikere.

James Cameron harmadik Pandorára kalauzoló epizódjától hasonló kasszarobbantást vár a szakma.

A dobogó harmadik fokára a Predator: Halálbolygó került (november 6.), amelyben egy száműzött fiatal predator és egy android különös szövetségét követhetjük egy halálos küldetésen. A ragadozólény előző filmes kalandja, a 2022-es Prey – Zsákmány ugyan nem került széles körben moziforgalmazásba (a Disney+ felületén debütált), de a korábbi Predator-filmek együttesen több mint 750 millió dollárt (254,4 milliárd forint) termeltek a mozikban, így a márka továbbra is erős.

A toplistán negyedik a Zootropolis 2. (november 27.), ahol Judy Hopps és Nick Wilde újabb közös bevetésre indul a „Társak a válságban” programban. Az első, 2016-os Zootropolis – Állati nagy balhé 1,02 milliárd dolláros bevétellel az év egyik legnagyobb animációs sikerévé vált, és Magyarországon is közel 300 ezer nézőt ültetett be a mozikba. Ötödik helyen a sztárparádés Szemfényvesztők 3. (november 13.) áll, melyben a Lovasok ismét összeállnak, hogy új mágusokkal bővítsék csapatukat. Az első két rész összesen 685 millió dollárt (232,4 milliárd forint) hozott világszerte, és a magyar mozikban is stabilan hozta a közönséget, különösen a látványos trükkök és a sztárgárda miatt.

A hatodik helyen a brutális látványt ígérő Mortal Kombat 2. (október 23.) szerepel.

A 2021-es reboot világszerte 83 millió dollárt (28,1 milliárd forint) keresett a koronavírus-járvány idején, amikor számos piacon egyszerre került streamingre és moziba, így a folytatás most jóval nagyobb mozis potenciállal indulhat. A hetedik helyre az Öt éjjel Freddy Pizzázójában 2. (december 4.) került. Az első rész 2023-ban minden várakozást felülmúlva 291 millió dollárt (98,7 milliárd forint) hozott, alig 20 milliós költségvetés mellett, így a folytatás szinte garantált siker.