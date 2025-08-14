Deviza
EUR/HUF395.1 -0.04% USD/HUF339.67 +0.65% GBP/HUF459.56 +0.23% CHF/HUF419.99 +0.17% PLN/HUF92.72 -0.22% RON/HUF78.06 -0.03% CZK/HUF16.13 -0.16% EUR/HUF395.1 -0.04% USD/HUF339.67 +0.65% GBP/HUF459.56 +0.23% CHF/HUF419.99 +0.17% PLN/HUF92.72 -0.22% RON/HUF78.06 -0.03% CZK/HUF16.13 -0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,722.71 -0.02% MTELEKOM1,904 +0.21% MOL3,000 +0.07% OTP30,320 -0.33% RICHTER10,530 +0.38% OPUS587 +0.17% ANY8,000 0% AUTOWALLIS163.5 -0.3% WABERERS5,340 +1.14% BUMIX9,235.96 +0.34% CETOP3,561.29 -0.94% CETOP NTR2,219.54 -0.95% BUX104,722.71 -0.02% MTELEKOM1,904 +0.21% MOL3,000 +0.07% OTP30,320 -0.33% RICHTER10,530 +0.38% OPUS587 +0.17% ANY8,000 0% AUTOWALLIS163.5 -0.3% WABERERS5,340 +1.14% BUMIX9,235.96 +0.34% CETOP3,561.29 -0.94% CETOP NTR2,219.54 -0.95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mozi
Démonok között
horror
Avatar 3
sci-fi
film

Horrortól a sci-fiig: ezeket a filmeket várják legjobban a magyar mozinézők

Az év második felében is a már jól bevált franchise-ok következő felvonásai azok, amiket a magyar nézők a legjobban várnak. A toplistán szinte kizárólag nagy franchise-ok és ismert univerzumok szerepelnek, amelyek előző részei már bizonyítottak a mozikasszáknál. A kínálat a horroroktól a sci-fiken és animációs kedvenceken át a nosztalgikus újrázásokig terjed, így a magyar mozinézők minden műfajban találhatnak várva várt premiert.
Gergely Máté
2025.08.14, 18:38
Frissítve: 2025.08.14, 19:13

Horror, sci-fi, animációs kedvencek és nosztalgikus visszatérők fogják uralni a magyar mozikat 2025 második felében. Idén már láthattunk több nagy franchise-filmet, ez a lista pedig a következő hónapokban még inkább bővülni fog. A Magyar Filmadatbázis egész éves látogatottsági adatai alapján a legjobban várt filmek listáját a Démonok között: Utolsó rítusok vezeti, amely szeptember 4-én érkezik a mozikba. A Warren házaspár démonűző történetének utolsó fejezete nem ígér könnyű búcsút – a démonok ezúttal kifejezetten rájuk vadásznak. Nem véletlen a kiemelt érdeklődés: a Démonok között-franchise világszerte eddig több mint 2,1 milliárd dollárt (710,4 milliárd forint) keresett, és minden rész erős nézettséget produkált a magyar mozikban is, különösen a horrorrajongók körében.

Horrortól a sci-fiig: ezeket a filmeket várják legjobban a magyar mozinézők
Horrortól a sci-fiig: ezeket a filmeket várják legjobban a magyar mozinézők / Forrás: Magyar Filmadatbázis

A második helyen az Avatar: Tűz és Hamu szerepel (premier: december 18.), amely bemutatja Pandora egy újabb, eddig nem látott vidékét, és tovább görgeti a na'vik és emberek közötti konfliktust. A 2022-es Avatar: A víz útja 2,32 milliárd dolláros (780,4 milliárd forint) bevételével a világ harmadik legjövedelmezőbb filmje lett, 

Magyarországon pedig 675 ezer nézőt vonzott, ami az elmúlt évek egyik legnagyobb hazai mozisikere. 

James Cameron harmadik Pandorára kalauzoló epizódjától hasonló kasszarobbantást vár a szakma.

A dobogó harmadik fokára a Predator: Halálbolygó került (november 6.), amelyben egy száműzött fiatal predator és egy android különös szövetségét követhetjük egy halálos küldetésen. A ragadozólény előző filmes kalandja, a 2022-es Prey – Zsákmány ugyan nem került széles körben moziforgalmazásba (a Disney+ felületén debütált), de a korábbi Predator-filmek együttesen több mint 750 millió dollárt (254,4 milliárd forint) termeltek a mozikban, így a márka továbbra is erős.

A toplistán negyedik a Zootropolis 2. (november 27.), ahol Judy Hopps és Nick Wilde újabb közös bevetésre indul a „Társak a válságban” programban. Az első, 2016-os Zootropolis – Állati nagy balhé 1,02 milliárd dolláros bevétellel az év egyik legnagyobb animációs sikerévé vált, és Magyarországon is közel 300 ezer nézőt ültetett be a mozikba. Ötödik helyen a sztárparádés Szemfényvesztők 3. (november 13.) áll, melyben a Lovasok ismét összeállnak, hogy új mágusokkal bővítsék csapatukat. Az első két rész összesen 685 millió dollárt (232,4 milliárd forint) hozott világszerte, és a magyar mozikban is stabilan hozta a közönséget, különösen a látványos trükkök és a sztárgárda miatt.

A hatodik helyen a brutális látványt ígérő Mortal Kombat 2. (október 23.) szerepel. 

A 2021-es reboot világszerte 83 millió dollárt (28,1 milliárd forint) keresett a koronavírus-járvány idején, amikor számos piacon egyszerre került streamingre és moziba, így a folytatás most jóval nagyobb mozis potenciállal indulhat. A hetedik helyre az Öt éjjel Freddy Pizzázójában 2. (december 4.) került. Az első rész 2023-ban minden várakozást felülmúlva 291 millió dollárt (98,7 milliárd forint) hozott, alig 20 milliós költségvetés mellett, így a folytatás szinte garantált siker.

Forrás: Magyar Filmadatbázis

Nyolcadik a Menekülő ember (november 6.), Stephen King klasszikusának újragondolása. Az 1987-es Schwarzenegger-féle eredeti ugyan vegyes kritikákat kapott, de kultstátuszba emelkedett, így a remake erősen építhet a nosztalgiafaktorra. A kilencedik a sztárgárdával érkező Egyik csata a másik után (szeptember 25.), Paul Thomas Anderson új filmje Leonardo DiCaprióval, Sean Pennel és Benicio del Toróval – itt a rendező Oscar-jelölt múltja és a színészgárda húzóereje adja a várakozás alapját. A tizedik helyen a Tron: Ares (október 9.) zárja a sort Jared Letóval a főszerepben. A Tron-univerzum eddigi két mozifilmje (1982 és 2010) kultikus státuszt szerzett, a 2010-es Tron: Örökség pedig 400 millió dollár (135,7 milliárd forint) felett teljesített világszerte.

A lista üzenete egyértelmű: a magyar nézők imádják a folytatásokat és az ismert univerzumokat, legyen szó rémisztő démonokról, legendás sci-fi-világokról vagy gyerekkoruk kedvenc animációs párosáról. 2025 őszén és telén bőven lesz miért jegyet váltani – a mozikasszák minden bizonnyal nem fognak üresen kongani.

Harapott egy nagyot a turizmusból – így teremtette meg a Cápa a blockbusterszezont

Kevés mozi volt akkora hatással az amerikai nyári turizmusra és a filmipar működésére, mint Steven Spielberg 1975-ös horrorklasszikusa. A Cápa című film nemcsak a nézőket sokkolta, hanem új korszakot is nyitott a filmszórakoztatásban és a tengerparti gazdaságban is. Egy fiktív cápatámadás valós piaci átalakulásokat indított el a jegypénztáraktól egészen a kis szigetek turizmusáig.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu