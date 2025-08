Fix 3% Lakáshitel Program: kérdések, és válaszok a vezető közgazdásztól

Érdemes előtörleszteni?

A kormányrendeletből kiderült, hogy a hitel előtörlesztésére lesz lehetőség. A kölcsön előtörlesztése esetén a költségeket az előtörlesztett összeg 1 százalékában maximalizálták.

Regős Gábor szerint érdemes viszont megvizsgálni, hogy megéri-e előtörleszteni a hitelt vagy jobban jár az, aki a pénzt befekteti inkább valamilyen kockázatmentes vagy alacsony kockázatú eszközbe, például állampapírba.

„Ezt természetesen akkor kell végiggondolni, amikor az előtörlesztés aktuális lesz – az biztosan nem hátrány, ha valaki a hitelt le tudja zárni, hiszen az azért egy hosszú távú teher. Éppen ezért fontos azt is hangsúlyozni, hogy a hitelt jól átgondolva kell felvenni, hiszen azt vissza is kell fizetni a későbbiekben. Persze az is igaz, hogy ennyire kedvező kamatozású lakáshitel, ami nincs gyermekvállaláshoz kötve, nem várható” -emlékeztetett a szakember.

Az Otthon Start program keretében biztosított FIX 3%-os lakáshitelről szóló részletes szabályokat az 227/2025. (VII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza. További részletek az Origo oldalán olvashatók.