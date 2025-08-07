Fix 3 százalékos lakáshitel program – mutatjuk, hogy időzítsük a vásárlást

A Fix 3% lakáshitel felvételéhez sem házaság, sem gyermek vállalása nem szükséges és életkori korláthoz sem kötött, emiatt rendkívül széles, korábbiakban támogatott hitelre nem jogosult rétegnek nyújthat érdemi anyagi előnyt az új konstrukció. A potenciális hitelfelvevők körét ráadásul az is bővíti, hogy a hitelfelvételt követő bérbeadást sem zárja ki a jogalkotó. Így nem csoda, hogy a kedvezményes konstrukció hírére drasztikusan megugró érdeklődés az ingatlanok és a hitelek iránt még a legtapasztaltabb ingatlanosokat és bankárokat is meglepte.

Fix 3% Lakáshitel Program illusztráció. Fotó: ARMMY PICCA / shuttertstock

Fix 3% Lakáshitel Program: jöhet a roham, de a bankok versenye is

Általánosságban elmondható, hogy a lakásvásárlással járó teljes jogi és hitelezési folyamat megismerése, illetve az ingatlanpiac feltérképezése az, amit az Otthon Start iránt komolyan gondolkozók számára akár már ma érdemes megtenni. Szakértő segítségével azonban annak is utána jártunk, hogy azoknak, akik mindezen már túl vannak, melyek azok a tényezők, amelyeket mindenképp figyelembe kell venniük a foglaló és adásvételi szerződés időzítése, illetve a bankválasztás során.

Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy a hitelkérelmet vásárlásnál az adásvételi szerződés után 180 napon belül, építésnél a használatbavételi engedély előtt kell beadni. A bank vásárlásnál 30, építésnél 60 napon belül bírálja el a kérelmet. Az adásvételi szerződés időzítésekor, tehát mindenképpen így számoljunk, de

tekintettel a várható rohamra, érdemes minél rugalmasabb fizetési határidőt rögzíteni.

Nem véletlen, hogy az új Otthon Start Programnál a kedvező kamat mellett az önerővel kapcsolatos könnyítés is sokak érdeklődését felkeltette. A programnál elegendő lehet ugyanis akár 10% önerő is, egy átlagos lakáshitel felvételéhez ennek minimum a duplájára van szükség. A kormányzati portálon szereplő információk szerint a jövedelmi elvárásokat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutatóra (JTM) vonatkozó előírásai, valamint az adott hitelintézet belső hitelbírálati szabályai határozzák meg.