A cégvezetők kétharmada fizetésemelésre készül

Ismét közelítik az egy éve mért értékeket a béren kívüli juttatások alkalmazása tekintetében a K&H kkv bizalmi index 2025 második negyedéves kutatási adatai. A cégvezetők szerint fizetésemelés is várható a következő egy évben – közölte a bank csütörtökön.
Az elmúlt három mérési ciklusban mérséklődött a kkv-k körében a munkabéren felül adott juttatások népszerűsége, a magyar kkv-k csupán 40 százaléka biztosított ilyesmit. A friss adatok szerint viszont 6 százalékponttal javult ez az érték az elmúlt három hónapban. Jelenleg a kis- és középvállalkozások közel fele, 46 százaléka egészíti ki ilyen módon alkalmazottai fizetését.
A leggyakoribb juttatások közé tartozik a bónusz, illetve a tizenharmadik havi fizetés, valamint a SZÉP-kártya és a munkába járás támogatása.
Bónuszt minden ötödik cég ad a munkavállalóknak, míg a SZÉP -kártyát a cégek 15 százaléka alkalmazza, noha töretlen népszerűségét a felhasználók körében jól mutatja, hogy a tavalyi év azonos időszakához képest 1,5 milliárd forinttal nőtt a K&H által kibocsátott kártyák forgalma az első fél évben. A munkába járás támogatásánál a kutatás különbséget tesz a törvényileg előírt és a saját döntésből adott támogatás között, az előbbit a cégek 14 százaléka biztosítja, az utóbbit csupán 8 százalék.
A fizetések tekintetében nincs érdemi elmozdulás az előző negyedévhez képest, továbbra is a cégvezetők 65 százaléka tervez béremelést.
A válaszadók mindössze 1 százaléka gondolta úgy, hogy a fizetések csökkenni fognak egyéves időtávon.
Egy százalékponttal emelkedett a béremelések mértékének nominális átlaga is, 7 százalékra – vagyis ahol fizetésemeléssel kalkulálnak, ott átlagosan ennyivel fognak módosulni az illetmények.
Jövőre fontos változások várhatók, hiszen a 2026-tól kötelező bértranszparencia erősen átalakíthatja a bérrendszert, amire előre fel kell készülniük a cégeknek.
„A következő hónapokban érdemes a kkv-vezetőknek felülvizsgálniuk a bérezési politikájukat, ugyanis nagy változások várhatók. 2026-tól életbe lép az Európai Unió bértranszparenciára vonatkozó előírása, így mindenki meg fogja tudni, hogy egy-egy adott pozícióban milyen bérsávok érhetők el. A munkáltatóknak versenyképességük megtartása érdekében fontos, hogy felmérjék a saját pozíciójukat a munkaerőpiacon, és ahhoz mérten rendezzék a béreket házon belül” – mondta el Oraveczné Németh Ildikó, a K&H lakossági és kkv szegmens marketingvezetője.
A K&H kkv bizalmi indexe a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre jellemző várakozásait mutatja, és jelenleg 400 magyarországi székhelyű, 2 milliárd forint éves árbevétel alatti társaság üzleti döntéshozóinak megkérdezésével történik. A kutatásban a vállalkozások gazdasági helyzetét leginkább befolyásoló 10 gazdasági tényezőt és azok várt változásait vizsgálják: vevői kapcsolatok, szállítói kapcsolatok, munkaerő, vállalat pénzügyei, bankok, gazdaságpolitika, közterhek, EU, versenyhelyzet, vállalati hitelkamatok. A mutató a 10 részindex súlyozott átlaga, annak megfelelően, hogy az egyes tényezőket mennyire fontosnak ítélik a vállalkozások. A legutóbbi mérést az Impetus Research készítette május 19. és június 6. között a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány megrendelésére.
