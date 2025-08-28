Változatlanul pörög a foglalkoztatottság, csak a férfiak dolgoznak kevesebben

Magyarországon 2025 júliusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 712 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 211 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3 százalék volt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtöki gyorstájékoztatója szerint.

Minimálisan mérséklődött júliusban a foglalkoztatottság / Fotó: AFP

A friss adat minimális változás az előző hónaphoz képest, júniusban a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 679 ezer volt. A munkanélküliek száma 212 ezer, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3 százalék.

A 2025. május–júliusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 681 ezer fő volt, 30 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24 ezer fővel, 2 millió 477 ezer főre mérséklődött, míg a nők esetében a létszám lényegében nem változott, 2 millió 203 ezer főt tett ki.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 506 ezer fő dolgozott, ami 41 ezerrel maradt el az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 69 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer fő volt az elmúlt három hónapban.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett az előző év azonos időszakához képest a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,3 százalék volt.2 Ez az érték a férfiak esetében 79,1 százalékot, a nők körében pedig 71,4 százalékot mutatott.

A foglalkoztatottság csökken, a munkanélküliség nem változott

A 2025. május–júliusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek száma 212 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3 százalék volt.

A férfiak esetében a munkanélküliek száma 113 ezer, a nőknél 100 ezer főt tett ki.

A ráta mindkét nem esetében 4,3 százalék volt, mely gyakorlatilag megegyezett az előző év május és július közötti értékkel.

A munkakeresés átlagos időtartama 11,5 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 42,5 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 29,2 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. július végén az egy évvel korábbihoz képest 1,4 százalékkal, 221 ezer főre mérséklődött.