Olyan gazdasági mutatókra derült fény, amiket az EU is irigyel – csúcsot dönt a bizalmi szint

Augusztusban fordulat jelei látszanak a magyar gazdasági hangulatban. A cégek foglalkoztatási hajlandósága erősödött, a fogyasztói bizalmi mutató pedig négyhavi csúcsra jutott. Miközben továbbra is több vállalkozás tervez leépítést mint bővítést, a lakosság kedvezőbben ítéli meg az anyagi helyzetét és az ország gazdasági kilátásait. Az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának csütörtökön ismertetett felméréséből pedig kiderült, hogy bár EU-s szinten romlott a gazdasági hangulatindex, Magyarországon ez a mutató is javulást mutat.
VG
2025.08.28., 14:15

Augusztusban a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint júliusban. A várakozások összefoglaló mutatója, a GKI konjunktúra indexe bő 2 ponttal emelkedett. A cégek foglalkoztatási hajlandósága érezhetően erősödött. Az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás nem változott az előző hónaphoz képest. A gazdálkodási környezet is enyhén kiszámíthatóbbá vált – ismertette közleményében az EU támogatásával végzett felmérését a GKI Gazdaságkutató Zrt.

Bizakodók a magyarok, egyre többet fogyasztanának / Fotó: Nagy Béla

Még mindig több vállalkozás bocsátana el, minthogy bővítené a létszámát

A GKI üzleti bizalmi indexe – a júliusi 2 pontos süllyedés után – augusztusban 2 ponttal emelkedett az előző felméréshez képest, amivel az értéke visszatért a júniusi szintre. Mind a négy szektorból kedvező hírek érkeztek, az ágazati bizalmi indexek kisebb-nagyobb mértékben emelkedtek júliushoz képest. 

Továbbra is az építőipar a legkevésbé és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor egy bő éve folyamatosan csökkent. Ez a kedvezőtlen trend augusztusban megtört, a cégek összesített kilátása a júliusinál valamivel nagyobb derűlátást tükröz. 

A következő három hónapban a vállalkozások 7 százaléka készül a létszám bővítésére, míg 12 százaléka szűkítené azt. 

A leginkább optimista két szektor az ipar és a szolgáltatások.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága is enyhén javult, öthavi csúcsra jutott. Továbbra is az iparvállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától és az üzleti szolgáltatók a legkevésbé.

Júliusban megállt az ár indikátor hosszú hónapok óta tartó folyamatos csökkenése. Augusztusban pedig nem következett be ezen a téren lényeges változás. 

A következő három hónapban a cégek 17 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 7 százaléka készül.

A fogyasztók számára jó hír, hogy a kereskedelemben az áremelési szándékok tizenöt havi mélypontra estek.

Bizakodó a lakosság, kedvezőbben látja az anyagi helyzetét

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke augusztusban bő 2 ponttal volt magasabb, mint júliusban. Ezzel e mutató négyhavi csúcsára ért fel. Az index minden eleme javulást tükröz. A lakosság az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét érezhetően, míg a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait enyhén javulónak értékelte. Emellett az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét is kedvezőbbnek várták, mint tették azt júliusban. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is javult. 

A lakosság inflációs várakozása enyhén emelkedett. A munkanélküliségtől való félelem pedig csökkent az év hetedik hónapjához képest.

A GKI az elemzését az Európai Bizottság módszertana szerint végezte. A konjunktúra-indexének kiszámításakor az üzleti szféra a lakosság várakozásait vette figyelembe szezonális kiigazításokkal. A GKI konjunktúraindex a fogyasztói bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga. Előbbi az ipari, a kereskedelmi, az építőipari és a szolgáltató bizalmi index súlyozott átlaga. Utóbbi a következő 12 hónapra vonatkozóan, az ország gazdasági helyzetének várt alakulását, illetve a tartós fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozó kilátásokat firtató kérdésekre adott válaszokból számított egyenleg-mutatók számtani átlaga.

EU-s szinten romlás, Magyarországon javulás

 Romlott a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban augusztusban az előző hónaphoz képest, miközben Magyarországon javult - derült ki az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának (DG ECFIN) csütörtökön ismertetett felméréséből.

  • A gazdasági hangulatindex (Economic Sentiment Indicator, ESI) az euróövezetben a júliusi 95,7 pontról 95,2 pontra gyengült, az Európai Unió gazdasági hangulatindexe pedig 95,2 pontról 94,9 pontra csökkent.
  • A foglalkoztatási várakozások indexe (Employment Expectations Indicator, EEI) az EU-ban 97,5 pontról, 98,1 pontra, az euróövezetben 97,5 pontról 97,8 pontra erősödött.
  • A fogyasztói hangulatindex az EU-ban a júliusi mínusz 14,7 pontról mínusz 15,5 pontra, az euróövezetben mínusz 14,5 pontról augusztusban mínusz 14,8 süllyedt. Magyarországon a gazdasági hangulatindex (ESI) 91,6 pontra emelkedett augusztusban a júliusi 89,8 pontról. 
  • A foglalkoztatási várakozások indexe (EEI) 94,4 pontról 97,4 pontra változott. 
  • Az ipari mutató a júliusi mínusz 14,6 pontról mínusz 11,3 pontra emelkedett, miközben a szolgáltatóipari mínusz 16,9 pontról mínusz 18,3 pontra süllyedt. 
  • A fogyasztói hangulat mínusz 29,1 pontról mínusz 27 pontra javult. 
  • A kiskereskedelem hangulati mutatója mínusz 23,7 pontról mínusz 20,9 pontra erősödött. Az építőipari hangulatindex a júliusi mínusz 29,8 pontról mínusz 26,8 pontra javult augusztusban.

 

