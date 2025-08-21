Látványosan nő a hazai kőolaj- és földgázkitermelés, előbbinél lélektani határt léphetünk át

A belföldön kitermelt energia mennyisége 2021 óta töretlenül emelkedik, és ez a tendencia 2025-ben is folytatódott. Az idei első félévben gázból és kőolajból egyaránt több került felszínre, mint 2024 azonos időszakában. A legnagyobb előrelépést a kőolaj mutatta: a tavalyi 504 ezer tonnával szemben 2025 január–júniusában már több mint 593 ezer tonna volt a kitermelés, ami közel 18 százalékos növekedést jelent. A földgáz esetében kisebb mértékű a bővülés: a 2024 első félévi 956 millió köbméterhez képest idén 977 millió köbmétert termeltek ki.

Rekordév küszöbén a hazai energiatermelés: látványosan nő a kőolaj- és földgázkitermelés / Fotó: Reviczky Zsolt

Idén is kitart tehát az elmúlt időszakra jellemző lendület: Magyarország kőolaj-kitermelése 2024-ben húsz év után először múlta felül az 1 millió tonnát. Az időarányos előrehaladás alapján 2025 ebből a szempontból az évszázad legerősebb éve lehet.

A hazai földgázmezőkből tavaly mintegy 1,9 milliárd köbmétert nyertek ki

– ez a mennyiség a teljes felhasználás több mint ötödének, a lakossági igények közel kétharmadának feleltethető meg.

Az Energiaügyi Minisztérium a hazai ásványvagyonban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében öt év szünet után hirdetett meg bányászati koncessziókat ősszel. Az eredményesen zárult eljárások alapján hat helyszínen kezdődik meg a szénhidrogének kutatása. A nyár elejére Buzsák, Csongrád, Hatvan, Kiskőrös, Kiskunhalas és Tamási területek mindegyikére megkötötték már a koncessziós szerződéseket is.

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese kiemelte: „Az energiafüggetlenség erősítéséhez az kell, hogy amit csak lehet, saját forrásból, saját eszközzel, idehaza állítsunk elő. A világbajnok szintre emelt zöldenergia-kapacitások hatékonyabb hasznosítása érdekében gyors ütemben gyarapítjuk az áramtárolói képességeinket. Az atomenergia szerepének megőrzése mellett korszerű gázerőművek építésével is teszünk a megugró villamosenergia-igények zavartalan kiszolgálásáért.”

Európa egyre több országa ismeri fel, hogy a hosszú évek óta képviselt álláspontunk helyes: hagyományos energiahordozók nélkül nincs energiaszuverenitás, és nem vihető végbe a zöld átállás sem.

Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) elnöke hangsúlyozta: „A hazai szénhidrogén-bányászat növelése tekintetében az SZTFH továbbra is elkötelezett. Aktívan részt veszünk az Energiaügyi Minisztérium koncessziós pályázat előkészítési tevékenységében. További alkalmas területek érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatát folytatjuk, lehetővé téve ezzel a mielőbbi újabb kiírásokat. Minden sikeres pályázat magában hordozza a hazai kitermelés növelésének lehetőségét, amelyet az új koncessziós kutatási találatok igazolnak is”.