Kiszáradhat Magyarország egyik legismertebb folyója: a vidéki nagyvárosban már lényegében eltűnt – szakértő magyarázta el, mi történik

A Zagyva folyó szolnoki szakaszán az aszály következtében szinte teljesen eltűnt a víz, medrét buja zöld növényzet borítja. A mezőgazdasági területeken sok bomló anyag kerül bele, ami serkenti a növényi vegetáció fejlődését.
VG
2025.08.18, 06:28
Frissítve: 2025.08.18, 06:56

A Zagyva folyó vízhozama az elmúlt években drasztikusan visszaesett. A szolnoki szakaszon a medret zöld növényzet borítja, a folyó medre szinte teljesen kiszáradt vagy csak néhány centiméter víz csordogál benne. Mindez a tartós aszály és a szokatlanul kevés csapadék eredménye, amit a klímaváltozás váltott ki – írja a Szoljon.

Víz helyett növények a Zagyva medrében / Fotó: Mészáros János

Ráadásul a mezőgazdasági területeken sok bomló anyag kerül bele, ami serkenti a növényi vegetáció fejlődését. Urbán Sándor, a Jászkun Természetvédelmi Szervezet elnöke a lapnak elárulta: a vízben lévő növényzet elhal és bomlik, ami a meder feltöltődéséhez vezet. A folyamat a sebessége kiszámíthatatlan, mert minél sekélyebb a víz, annál gyorsabban zajlik le.

Az alacsony vízszintű területeken, például mocsarakban és lápokban a mocsári növényzet kialakulása megakadályozza a vízi élőlények fennmaradását. Különösen a széleslevelű gyékény terjedt el nagy tömegben a vízi élőhelyeken: a növények elhaló levelei tovább erősítik a meder feltöltődési folyamatát.

A vízügyi szakemberek folyamatosan követik a folyó állapotát, és szükség esetén eltávolítják a víz lefolyását akadályozó torlaszokat, illetve a bedőlt fákat. Emellett a vízhozam fenntartása érdekében összehangoltan üzemeltetik a dombvidéki víztározókat, és újabb tározók építését tervezik, hogy csapadékosabb időszakokban több vizet tudjanak visszatartani.

A Zagyva felső szakaszán jelentős mederkotrási munkálatok is folytak az aszály elleni védelem indokával, ami vitákat váltott ki.

A leghosszabb folyó, amely teljes egészében Magyarország területén ered

A Zagyva egy jelentős folyó Magyarországon, amely a Tisza középső szakaszának legfontosabb jobb parti mellékfolyója. Nógrád megyében, Salgótarján közelében ered, majd több települést érintve, például Bátonyterenye, Pásztó, Hatvan és Jászberény városait, és végül Szolnoknál torkollik a Tiszába. A folyó hossza 179 kilométer, vízgyűjtő területe pedig 5677 négyzetkilométer. 

Különlegessége, hogy a leghosszabb folyó, amely teljes egészében Magyarország területén ered és torkollik. A Zagyva négy megyén halad keresztül, 22 települést és 9 várost érintve. Számos mellékfolyója van, melyek közül a legnagyobb a Tarna. Ökológiai szempontból fontos szerepet tölt be a térségben, több védett természeti terület mellett folyik el, és sokféle hal él benne, ezért kedvelt a horgászok körében is.

Vízrajzilag a Zagyva Szolnoknál átlagosan mintegy 9 köbméter másodpercenkénti vízhozammal rendelkezik. A folyó neve szláv eredetű, jelentése lerakódás vagy üledék, amely összhangban van a magyar zagyva szóval, ami zavaros, ülepedett vizet jelent.

