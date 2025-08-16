Deviza
Lázárinfó
Lázár János
autópálya
m1

Fontos bejelentést tett Lázár János az M1-es autópályáról – kiderült, mikor indul a hatsávosítás

Az építési és közlekedési miniszter a Lázár Live legújabb adásában kérdésre válaszolva bejelentette, mikor indul pontosan az M1-es autópálya hatsávosítása.
VG
2025.08.16., 16:12

Folytatja online formában is a Lázárinfó tájékoztatókat Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter a Lázár Live legújabb adásában kérdésre válaszolva bejelentette, mikor indul pontosan az M1 autópálya hatsávosítása. 

M1 autópálya
Szeptember elsején indul az M1 hatsávosítása. Fotó: Csapó Balázs

A MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) már mintegy háromnegyed éve végez előkészítő munkálatokat az M1 hatsávosítása érdekében. Gyorsítósávokkal segítik a felhajtást, jelenleg is épp ezeket építik. Az első ütemben hat csomópontban alakítanak ki ilyen ideiglenes felhajtóágat. Ezek:

  • Concó,  
    Tatabánya,  
    Óbarok,  
    Bicske,  
    Herceghalom 
    és a Sasfészek-tó pihenőhely.
    Az ideiglenes utakhoz a korábban felmart aszfalt egy részét is felhasználják.

A bővítés során az M0-s autóúttól az Ács és Bábolna térségében található Concó pihenőig újul meg a pálya burkolata, és bővül kétszer három sáv plusz ITS sávra (ez utóbbi rövidítés az intelligens leállósáv kifejezést takarja) az M1-es - számolt be korábban a Világgazdaság.

Az M1-es autópályán két lényegi dolog történik párhozamosan: a főpályát nem érintő előkészítő munkák már 2024 őszén elkezdődtek, és jelenleg is folyamatban vannak, július 8-án pedig elindulhatnak a főpályát is érintő előkészítő feladatok. Ezek már a bővítés kivitelezése előtti utolsó lépések, a két pálya elválasztósávját is érintik majd.

Útfelújítási dömping érkezik

Tegnap Lázár János azt jelentette be, hogy minden vármegyében jelentős útfejlesztések várhatóak a következő hónapokban. A tárcavezető elismerte, hogy vannak elmaradások a nagy átmenő forgalmat lebonyolító közutak állapotában, de ez hamarosan megváltozhat. A következő fél évben 100 milliárd forint értékben kezdődhetnek el a rekonstrukciós munkálatok.

Lázárinfó

