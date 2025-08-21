Ez történhet a forinttal a választások után, ha erős kormány lesz – és ha nem

A Barclays a napokban egjelent elemzése szerint mintegy 5 százalékkal erősödne a forint abban az esetben, ha jövő tavasszal kormányváltás lenne. "Egyrészt tavaly november vége óta a forint több mint 4 százalékot erősödött, ha ezt a trendet kivetítjük, akkor jövő tavaszig még nagyjából 4 százalék erősödés várható, magyarul az 5 százalékos becslés a mai árfolyamhoz képest nem biztos, hogy komoly tőkepiaci reakciót jelent" – válaszolta a Világgazdaság megkeresésére Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

A Tisza Párt programjának számos olyan pontja van, mely ugyancsak ebbe az irányba mutat, azaz inkább gyengíti a forintot, mint erősíti / Fotó: Varga József Zoltán / Shutterstock

Megjegyezte: másrészt egy új kormány, főleg olyan esetben, amikor ennyire a semmiből jött, jellemzően inkább bizonytalanságot okoz a pénzügyi piacokon, azaz sokkal inkább gyengülést okoz, mint erősödést. Emellett a Tisza Párt programjának számos olyan pontja van, mely ugyancsak ebbe az irányba mutat, azaz inkább gyengíti a forintot, mint erősíti. Ilyenek például

a költségvetési kiadásnövekedéssel járó tételek

és a bevételek csökkentéséről szólók.

Mindkettő azt jelenti, hogy több forint lesz forgalomban, ami egyértelműen a gyengülés irányába hatna – hívta fel a figyelmet.

Ráadásul az ismert program olyan jelentős mértékben emelné a költségvetés hiányát, mely akár a finanszírozhatósággal kapcsolatban szkeptikussá váló külföldi befektetők menekülését is hozhatja, ami drámai forintgyengülést eredményezne. Arról nem is beszélve, hogy ebben az esetben nem csak a gyorsan romló forintárfolyam, de az óriási hiány finanszírozása is komoly kihívásokat jelentene – tette hozzá Sebestyén Géza.

Vannak továbbá olyan pontjai a párt programjának, melyek nem direkt módon gyengítik a forintot, de jelentősen emelhetik a hazánkkal kapcsolatos bizonytalanságot, ez pedig jellemzően ugyancsak gyengíti a hazai devizát. Ilyen például a devizahitelesek problémájának, valamint a nemzetközi szerződéseknek a felülvizsgálata.

Tény, hogy az uniós pénzeknek lehetne forinterősítő hatásuk, ám itt fontos látni, hogy az eddig elmaradt összegek megszerzése a forint szempontjából nem annyira érdekes, az csupán egyszeri és ideiglenes erősödést tud okozni, lényegesebb az, hogy tud-e majd az új kormány olyan pályázati rendszert kiépíteni, mely garantálja a folyamatos lehívásokat. Mert ha nem, akkor a hosszú távú hatás akár a gyengülés is lehet. Jelenleg van ilyen rendszer.