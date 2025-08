Indul Forma-1-es Magyar Nagydíj – egy hazai motorsportképzés élvonala is bemutatkozik

A 40. Forma–1-es Magyar Nagydíjat a hétvégén tartják, pénteken már az első időmérő edzések is elkezdődtek a Hungaroringen. A versenypálya stratégiai partnereként pedig idén először a győri Széchenyi István Egyetem is saját standdal képviselteti magát a rendezvényen – derül ki a felsőoktatási intézmény pénteki közleményéből, mely szerint a látogatók a kilences kanyarnál található FanZone területén ismerkedhetnek meg a SZE innovatív motorsport- és járműipari tevékenységeivel.

Az SZE standja a Forma–1-es Magyar Nagydíjon / Fotó: Széchenyi István Egyetem

Először jelentkezik önálló standdal a Forma–1-es futamon a SZE

A Forma–1-es versenyen nem meglepő a győri egyetem jelenléte, hiszen a motorsport- és járműipari képzések, valamint kutatás-fejlesztések terén Magyarország meghatározó felsőoktatási intézményéről beszélünk.

A Széchenyi István Egyetemen motorsportmérnök mesterszak és számos szakirányú továbbképzés is megtalálható, de az egyetem Formula Student- és Shell Eco-marathon-csapatai is a világ elitjébe tartoznak.

A SZE a Forma-1-es idei jelenlét mellett részt vesz a a Győr Rally szervezésében és a Formula Student Symposium nemzetközi rendezvény lebonyolításában is, de fontos szerepet játszik az e-sport szakágban is, és a ZalaZone szomszédságában lévő Zalaegerszegi Innovációs Park is az egyetemhez köthető.

Az augusztus 1-3 között a Hungaroringre zarándokoló látogatók is megismerkedhetnek ezzel a tevékenységgel, így többek között testközelből tekinthetik meg az Arrabona Racing Team (ART) hallgatói csapat versenyautóját, az egyetemi fejlesztésű elektromos gokartot, e-sport-szimulátort próbálhatnak ki, valamint digitális táblákon és nagyméretű képernyőkön keresztül nyerhetnek betekintést a széles körű képzési portfólióba.

A standon az egyetem Járműipari Kompetenciaközpontja, e-sport-csapata, Nemzetközi Programok és Alumni Központja, valamint az ART tagjai várják három napon át a látogatókat.

A 40. Forma–1-es Magyar Nagydíjon való megjelenés az intézmény és a Hungaroring Sport Zrt. által 2023-ban kötött stratégiai együttműködési megállapodás részeként valósul meg.