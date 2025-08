Formula–1: jöhet a női pilóták kora, vége a férfiuralomnak – van honnan meríteni a csapatoknak

A Formula–1 és a Motorsport Network világszintű felmérést végzett, melyből kiderült, hogy leginkább a sebesség, a stratégiák és a látvány miatt ragadnak a rajongók a képernyők elé. Ami azonban meglepőbb, hogy 186 országból több mint 100 ezer választ fiatal, Z generációs nők adtak.

Formula–1: a rajongók közel fele nő / Fotó: AFP

„Négy új Z generációs rajongóból ma már hárman a női nem képviselői” – számolt be az F1 oldala. Annak ellenére, hogy a női versenyzők jellemzően nem képviseltetik magukat, az a két női pilóta, aki 1950 óta mégis versenyzett, kifejezetten sikeres karriert futott be.

Az F1 Akadémia 2023-as indulásával a sportágban is úgy tűnik, hogy változik a gyengébbik nem helyzet.

Formula–1: lesznek-e női pilóták?

A felmérésben részt vevő Z generációs válaszadók 70 százaléka azt nyilatkozta, hogy a sport vonzó státuszt és imázst képvisel. A társadalmi érdeklődést tükrözi, hogy nemcsak azért követik, ami, hanem azért az exkluzivitásért és luxusért is, amit képvisel. Ez a tulajdonsága az utóbbi idők közösségimédia-trendjeit figyelembe véve most minden eddiginél nagyobb társadalmi befolyást jelent – akkor is, ha valaki a 40. Magyar Nagydíjat nézi a lelátóról, vagy akár a monacói nagydíjat egy jachtról.

Bár a Formula–1 klasszikusan a férfiak sportjaként vonult be a történelembe, a diverzitáson már dolgozik pár éve a cég.

A 2023-ban alapított, kizárólag nők számára létrehozott F1 Academy támogatja a fiatal női tehetségeket, hogy magasabb szintre léphessenek, beleértve a W Series-t, a Forma–1-et, a Forma–2-t és a Forma–3-at.