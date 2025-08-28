Vége a szezonnak: ezen a hétvégén lesz utoljára nyitva két fővárosi strand

A hét végén bezár két fővárosi strand, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. fürdői közül a Római Strandfürdő és a Pünkösdfürdői Strandfürdő. Augusztus 31-ig tartanak nyitva, azaz még vasárnapig várják a fürdőzőket, a hét minden napján 9 és 19 óra között. Ezek a létesítmények csak a nyári strandszezonban üzemelnek – írta meg az Origo.

Kerek évfordulót ünnepel a patinás fővárosi strand

A Pünkösdfürdői Strandfürdő idén kerek évfordulót ünnepelt. A Pünkösdfürdői Strandfürdő 1935-ben épült Hajós Alfréd tervei alapján, a Duna-parton, nevét onnan kapta, hogy vízadó fúrt kútja 1934-ben pünkösdkor adott először langyos vizet, innen ered az elnevezés.

A létesítményt egy évvel később, egészen pontosan 1935. július 6-án nyitották meg, azaz 90 évvel ezelőtt. Hajós tervei között szerepelt annak idején egy toronyház és üdülőszálló is, de ezek nem valósultak meg. A strandot hatalmas füves területe, árnyas fái és a rózsalugasok között elhelyezkedő medencéi tették egyedivé. A fürdőt 2002–2003 között felújították.

Ennek az évfordulónak az alkalmából pénteken Nyárzáró Születésnapi Retro Partyt rendeznek Pünkösdfürdőn,

többek között retró gyerekprogramokkal, lángosevő- és táncversennyel, ajándéksorsolással, de fellép a Brass Dance dzsessz-zenekar és DJ Dominique is – részletezi az Origo.