Fontos bejelentést tett a Foxpost – sok ezer felhasználót érint

Ne keresse ezentúl! Szeptembertől nincs többé a népszerű Foxpost mobilalkalmazás. Azonban csak az eddigi alkalmazás tűnik el örökre, ugyanis a cégnél már dolgoznak egy új applikáció fejlesztésén.
VG
2025.08.26, 14:40
Frissítve: 2025.08.26, 14:43

Fontos változásra kell felkészülniük a Foxpost felhasználóinak; a cég közleménye szerint ugyanis a Foxpost és a Packeta összeolvadásának köszönhetően egy vadonatúj mobilapp érkezik 2026 első felében. Addig is a Foxpost minden szolgáltatása zavartalanul a rendelkezésre áll a webes felületükön.

Foxpost automata. Fotó: Shutterstock
Foxpost-automata / Fotó: Shutterstock

A Foxpost új befektetője a Packetát is birtokló csoport lett

A két cég egyesülésével Magyarország legnagyobb csomagautomata-hálózata jöhet létre. A közeljövőben több mint 2700 csomagautomata és 1800 csomagátvételi pont lesz elérhető.

További részletek az Origo oldalán olvashatók!

