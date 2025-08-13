Ha a következő párharcot is megnyeri a Fradi, őrült összeget kereshet

Miután a Ferencváros keddi győzelmével továbbjutott a a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójába, óriási összegért játszhat a főtáblára jutásért az azeri Qarabag ellen, és az első magyar csapat lehet, amely bejut a BL tavaly létrehozott, már nem csoportkörös, hanem ligaalapú alapszakaszába.

Óriási a tét a Fradi számára a selejtező utolsó fordulójában / Fotó: Hegedüs Róbert

Rekordösszeget kereshet a Fradi

A Magyar Nemzet vizsgálta meg, hogy mekkora pénz ütheti a Fradi markát, ha sikeresen veszi a következő akadályt is, valamint azt is sorra vette, hogy a magyar bajnokcsapat – mely 2019 óta mindig valamelyik európai kupa főtábláján szerepelt – mekkora összegeket gyűjtött az elmúlt években.

Bár az UEFA hivatalosan még nem hirdette ki a 2025–2026-os idényre vonatkozó pénzdíjakat, de az egybehangzó előzetes becslések szerint a BL alapszakaszába bejutó 36 csapat mindegyike 18,62 millió eurós (mintegy 7,4 milliárd forint) garantált díjazásban részesül. Ez olyan nagy összeg, hogy a Fradi továbbjutása már önmagában új rekordot jelentene az európai kupákban begyűjtött pénz vonatkozásában, hiszen a korábbi rekord a 2020-as BL-csoportkör, amikor a Ferencváros 17,2 millió eurót keresett az európai porondon, beleértve a megszerzett pontért járó többletjuttatást is.

Ha a Fradi győztesen kerül ki a Qarabag elleni párharcból, akkor rögtön 18,62 millió euró bevételre tesz szert,

ám ezt a BL ligaszakaszában tovább gyarapíthatja, győzelmenként 2,1 millió, döntetlenenként 0,7 millió euróval, ráadásul még a végső helyezésért is jár további pénz, még az utolsó helyért is 275 ezer euró.

A korábbi évek alapján is látható, hogy a legtöbbet a Bajnokok Ligájában lehet keresni, hiszen a Fradi a 2022–2023-as idényben a nyolcaddöntőig jutott az Európa-ligában, az előző évadban pedig túlélte az alapszakaszt ugyancsak a második számú kupasorozatban, ám ezekért csak mintegy a felét kapta a 2020-as BL-csoportkörrel keresett pénznek.

Az UEFA ekkora összegeket fizetett a Ferencvárosnak az elmúlt években

2024–2025: 8,1 millió euró

2023–2024: 6,3 millió

2022–2023: 8,9 millió

2021–2022: 9,7 millió

2020–2021: 17,2 millió

2019–2020: 5,7 millió

Most is hasonlóan nagy a különbség. A Qarabag elleni továbbjutás és a BL-főtábla azonnali 18,62 millió eurót érhet, míg a párharc vesztese „csak” 4,29 milliót kap azért, mert eljutott az utolsó selejtezőkörig. Plusz 4,31 milliót az Európa-liga főtáblájáért, ahol folytatja a szereplését. Ez így azonban összesen is csak 8,6 millió, ami nagyjából tízmillióval kevesebb a BL-ért járó összegnél.