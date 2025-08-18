Ukrajna a tűzzel játszik: Magyarország rendkívül súlyosan vághat vissza – ez az ütőkártya a Barátság vezeték leállításánál is jobban fájna

A háború kitörése óta többszörösére nőtt a hazánkból Ukrajnába érkező villamos energia és földgáz mennyisége is. Mindkét energiahordozó esetében kimagasló a magyar részesedés az ukrán importon belül – erre Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese mutatott rá közleményében. Magyarország ukrajnai áram- és gázkiviteléről konkrét számokat is közölt.
Eszerint Magyarország felől az FGSZ rendszerén 2022-höz (620 millió köbméter) képest
Az elérhető adatok szerint az ukrán gázimport több mint fele érkezett Magyarországról az idei esztendő első felében.
Czepek Gábor közlésével egybecsengve emelte ki a Világgazdaságnak szombaton Balogh József energiapiai szakértő is Magyarország fontosságát Ukrajna gázellátásában, és további szempontokra is felhívta a figyelmet. Egyebek mellett arra, hogy a nagy ukrán állami cég és a kisebb magántársaságok is folyamatosan töltik fel országuk hatalmas gáztárolóit, amelyekbe 30 milliárd köbméter gáz fér, körülbelül négyszer annyi, mint a magyarországi éves fogyasztás. A kiszállítás az uniós normák szerint történik. Lengyelországból is sok földgázhoz jut, e gáz eredetileg cseppfolyós formában érkezik a lengyelországi kikötőkbe.
Az EBRD 586 millió dollár kölcsönt nyújt az ukrán Naftogaznak az ország gázellátásának biztonsítására, erről augusztus 13-án számolt be a Kyiv Post.
A magyar–ukrán irányú áramexport 2022 óta 2023-ban és 2024-ben is kétszeres növekedést mutatott (tavalyelőttre 1,09, tavalyra 2,14 terawattóra). Hazánk részesedése a rendelkezésre álló információk szerint az ukrajnai behozatalban tartósan 40 százalék körüli szinten alakul.
Magyarország tehát kiemelkedő jelentőségű szerepet tölt be az ukrán energiaimportban, egyre nagyobb részt vállal a gáz- és áramszükségletek biztosításában – idézi a közlemény Czepek Gábort. Keleti szomszédunk nehezen lenne meg magyar segítség nélkül, amit annak ellenére is megkap, hogy például az ukrán gáztranzit leállítása vagy a Barátság kőolajvezeték többszöri megtámadása nehezítette a hazai fogyasztók zavartalan kiszolgálását.
Ez utóbbi kapcsán előzőleg Balogh József is kiemelte a Világgazdaságnak a Barátság sértetlenségének a fontosságát, az Ukrajnával folyó áramkereskedelmünk kapcsán pedig felhívta a figyelmet egy nagyon érdekes fordulatra: az ukránok most éppen eladói pozícióban vannak a magyar áramtőzsdén, mert egyes időszakokban ők is szabadulnának a sok naperőművi villamos energiájuktól, az pedig külön jól jön nekik, hogy eurót kapnak érte.
