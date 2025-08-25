Deviza
Ülésezik a Gazdasági Kabinet — négy fontos témában hoznak döntést

Az adócsökkentés és otthonteremtési kedvezményeken kívül további fontos témákban is döntést hoznak. A Gazdasági Kabinet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter vezetésével újra összeült.
VG
2025.08.25., 10:25

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-posztban közölte: ülésezik a Gazdasági Kabinet és 4 kulcsfontosságú témában hoznak döntést.

A gazdaság élénkítését célzó kérdésekről tárgyal a Gazdasági Kabinet / Fotó: Nagy Márton Facebook-oldala

Tovább csökkennek a vállalkozások terhei: az NGM eltörölte az ESG-adatszolgáltatást – a jövőben még egyszerűbbé válna a rendszer

A tárgyalt gazdaságélénkítő kérdéskörök

  1. Otthonteremtés: szeptember 1-jén elindul az Otthon Start Program, január 1-jétől pedig minden állami alkalmazott évi egymillió forintot kap lakáshitelének törlesztésére.
  2. Adócsökkentés: végrehajtjuk Európa legnagyobb adócsökkentését, így fokozatosan adómentessé válnak az édesanyák és megduplázzuk a családi adókedvezményt.
  3. 10 ezer milliárdos Országépítési Terv: 2035-ig újjáépítjük Magyarország infrastruktúráját, ideértve az egészségügyi, a kulturális és oktatási, a közlekedési, valamint a vízügyi fejlesztéseket.
  4. Ipar és munkahelyvédelem akcióterv: a Brüsszel által elhibázott EU–USA-vámmegállapodás kivédése érdekében segíteni kell a megsérült cégeket, kiemelten a hazai kkv-kat.

 

