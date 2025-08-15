Geotermikus energia: tisztázta a hatóság, miért járt pórul a nagy magyar cég – csak magának köszönheti, hogy visszavonták az engedélyét

A magyar szabályozó hatóság, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) jelentős változást eszközölt a Budapest környéki geotermikus projektekre vonatkozóan. Az SZTFH zárt koncessziós területté nyilvánította a fővárost és környékét a geotermikus energia kutatása, kitermelése és hasznosítása tekintetében – számolt be róla csütörtökön a PannErgy Nyrt., amelynek a kutatási engedélyét ezzel visszavonták.

A geotermikus energia fontos eleme hazánk energiamixének / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A döntés kapcsán az SZTFH pénteken elküldte állásfoglalását lapunknak. Ebben kiemelték, hogy a hatóság szakértői az elmúlt évben egy átfogó program keretében vizsgálták a Budapestet érintő geotermikus lehetőségeket és kockázatokat. A kutatási program keretében a meglévő földtani, geofizikai és vízföldtani adatokat gyűjtötték össze és rendszerezték, valamint új geofizikai méréseket is végeztek a fővárosban. Erre alapozva egy olyan döntéstámogatást célzó modell készült el, amely támogatni tudja a vízügyi igazgatási szervek és a Geotermikus Energia Bizottság munkáját, és biztosíthatja a fenntartható fővárosi termálvíz-hasznosítást.

Az SZTFH felhívta a figyelmet, hogy

a geotermikus energia kutatásának, kinyerésének és hasznosításának koncesszió keretében végzését lehetővé tevő szabályozás 2025. június 20-tól hatályos.

A szabályozáshoz átmeneti rendelkezés kapcsolódik a meglévő jogok, vagyis a korábban kiadott kutatási engedélyek védelme érdekében. A zárt területté nyilvánításról szóló 3/2023. (II. 8.) SZTFH rendelet módosítása jelölte ki a geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása tekintetében a zárt területet.

Kiemelték azonban, hogy a rendeletmódosítás hatálybalépése előtt szerzett jogokat nem érinti.

A PannErgy ügye kapcsán kiemelték, hogy bár kutatási területe részben átfedésben van a kijelölt zárt területtel, azonban az átmeneti rendelkezések alapján a PannErgy Nyrt. geotermikus kutatási engedélyét az új szabályozás és a zárt területi kijelölés nem érinti, az új szabályozás meglévő geotermikus kutatási engedélyek tekintetében jogelvonást nem eredményezett.