Geotermikus energia: tisztázta a hatóság, miért járt pórul a nagy magyar cég – csak magának köszönheti, hogy visszavonták az engedélyét

A magyar szabályozó hatóság, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) jelentős változást eszközölt a Budapest környéki geotermikus projektekre vonatkozóan. Az SZTFH zárt koncessziós területté nyilvánította a fővárost és környékét a geotermikus energia kutatása, kitermelése és hasznosítása tekintetében – számolt be róla csütörtökön a PannErgy Nyrt., amelynek a kutatási engedélyét ezzel visszavonták.
A döntés kapcsán az SZTFH pénteken elküldte állásfoglalását lapunknak. Ebben kiemelték, hogy a hatóság szakértői az elmúlt évben egy átfogó program keretében vizsgálták a Budapestet érintő geotermikus lehetőségeket és kockázatokat. A kutatási program keretében a meglévő földtani, geofizikai és vízföldtani adatokat gyűjtötték össze és rendszerezték, valamint új geofizikai méréseket is végeztek a fővárosban. Erre alapozva egy olyan döntéstámogatást célzó modell készült el, amely támogatni tudja a vízügyi igazgatási szervek és a Geotermikus Energia Bizottság munkáját, és biztosíthatja a fenntartható fővárosi termálvíz-hasznosítást.
A PannErgy ügye kapcsán kiemelték, hogy bár kutatási területe részben átfedésben van a kijelölt zárt területtel, azonban az átmeneti rendelkezések alapján a PannErgy Nyrt. geotermikus kutatási engedélyét az új szabályozás és a zárt területi kijelölés nem érinti, az új szabályozás meglévő geotermikus kutatási engedélyek tekintetében jogelvonást nem eredményezett.
Azt SZTFH is elismerte, hogy a PannErgy Nyrt. geotermikus kutatási engedélyét visszavonták, azonban indoklásuk szerint az a Bt. 21/A. § (5) bekezdése alapján történt, mivel a PannErgy a kutatási engedélyében meghatározott kutatási feladatainak időarányos részét neki felróható okból nem hajtotta végre.
Állásfoglalásában a hatóság hangsúlyozta, hogy az SZTFH kiemelt célja a geotermiával kapcsolatban, hogy elősegítse a geotermia fenntartható és minél szélesebb körű, biztonságos és jogszerű hasznosítását, ennek érdekében a hatóság támogatja az engedélyezési folyamatokat, felügyeli a jogszerű működést, továbbá aktívan dolgozik azon, hogy a geotermia teret nyerjen Magyarország energiaellátásában.
Beszámoltak arról is, hogy az elmúlt két évben országszerte 123 geotermikus kutatási kérelem érkezett az SZTFH-hoz, melyből 73-at már jóvá is hagyott a hatóság. A kormány által tavaly elfogadott Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepció alapján 2035-ig a geotermikus energia széles körű felhasználásával akár 1 milliárd köbméter földgáz is kiváltható, ezzel jelentős mértékben erősítve hazánk energiaszuverenitását.
