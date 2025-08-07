Kíméletlenül helyre tette a Bige-családot a GVH: „Nem engedjük, hogy a Nitrogénművek kibújjon a következmények alól”

„A Fővárosi Törvényszék döntésének megfelelően a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jelenleg megismételt eljárásban vizsgálja a Nitrogénművek Zrt. kartellezését. A bíróság a legsúlyosabb jogsértések, az árrögzítés és piacfelosztás, tehát a kartellezés tekintetében megerősítette a GVH eredeti döntését” – közölte a GVH Bige Dávid nyílt levelére válaszul.

Fotó: Vémi Zoltán

Bige László milliárdos fia korábban azt írta a Facebookon Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek, hogy a családi fő vállalkozásukra, a Nitrogénművek-csoportra a gazdasági versenyhivatal által kiszabott bírságot és a kartellezés vádját a független magyar bíróság jogerősen megsemmisítette. A GVH ezt tehát cáfolta, egyúttal az is leszögezte:

továbbra sem engedi, hogy a Nitrogénművek Zrt. kibújjon a jogsértésekkel kapcsolatos felelősség, illetve azok következményei alól.

Közleményükben azt írták, hogy az árak rögzítését, a piac felosztását célzó tiltott megállapodások – vagyis a kartellek – a legsúlyosabb versenykorlátozásnak számítanak, mivel jelentős társadalmi károkat okozhatnak. A műtrágya-kartell esetében a forgalmazói árverseny visszaszorítása miatt a hazai gazdák a jogsértés időtartama alatt magasabb árakkal szembesülhettek.

A GVH szerint a cég ezzel kárt okozott a magyar gazdáknak. Mivel a műtrágya a mezőgazdaságban a szántóföldi tápanyag-utánpótlás szempontjából meghatározó jelentőségű, a jogsértés hatásai a termelők költségeinek növelésével tovább gyűrűzhettek az élelmiszerpiacra, potenciálisan károsítva ezzel a magyar fogyasztókat is.