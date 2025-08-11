Eljöhet a horgászok aranykora – a kormány 20 milliárdot biztosít a szektornak

A hazai akvakultúra kulcsszerepet játszik a horgászvizek egészséges és minőségi hal utánpótlásában, ezért a kormány 2027-ig több mint 20 milliárd forint forrást biztosít a szektor számára – jelentette be Nagy István agrárminszter.

A kormány támogatja a halgazdálkodást / Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-Bihari Napló

A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) éves közfeladat-ellátási beszámolójának bemutatásán a tárcavezető elmondta: a pályázatokon keresztül a MOHOSZ 100 százalékos intenzitással részesülhet támogatásban olyan feladatok elvégzéséhez, mint az őshonos halállományok élőhelyének, ívóhelyének fejlesztése, létrehozása és helyreállítása, vagy az idegenhonos halfajok visszaszorítása.

Tájékoztatása szerint a nyilvántartott 160 ezer hektár halgazdálkodási vízterületen, továbbá a 26 ezer hektárnyi halastóban tavaly összesen 4879 tonna halat fogtak, ebből a horgászfogás 4614 tonnát tett ki, ami 2,8 százalékos növekedés az előző évhez képest. Tavaly a telepítések mennyisége elérte a 4071 tonnát, a kihelyezett halak összértéke pedig 6,7 milliárd forint volt.

Érdemes figyelni- nem mindenhol lehet horgászni

Sokan nem tudják, de a természetes fürdőhely területén a fürdési szezonban nem lehet horgászni. A Balaton nyáron nemcsak a fürdőzők, hanem a horgászok körében is rendkívül népszerű célpont: a kijelölt fürdőhelyeken nappal tilos horgászni – a szabályszegés akár 200 ezer forintos bírságot is vonhat maga után. A szabályszegés akár kétszázezer forintos bírságot is vonhat maga után. A hobbihorgászat a Balatonnál kiemelten népszerű szabadidős tevékenység, de sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a fürdési idényben – különösen a kijelölt strandok és fürdőhelyek környékén – szigorú szabályok vonatkoznak a horgászatra. A szabályok megszegése komoly bírságot is vonhat maga után, ezért érdemes alaposan megismerni, hol, mikor és milyen feltételek mellett legális a horgászat a Balatonnál.