Nagy bejelentés tett Lázár János minisztériuma: kiírták a várva várt közbeszerzést a HÉV-ről – ezek a vonalak újulhatnak meg

A H8-as, vagyis a gödöllői és a H9-es, csömöri HÉV-vonalak fejlesztését, valamint egy új járműtelep kialakítását célzó közbeszerzési hirdetmény jelent meg Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára elmondása szerint.

A HÉV-et Cinkotáig meró álthatja/Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI/MTVA

Az ország legnagyobb kötöttpályás tervezői szerződése születhet

Keddi, budapesti sajtótájékoztatóján a helyettes államtitkár elmondása szerint a projekt célja, hogy modern, letisztult városi-elővárosi vasúthálózat jöjjön létre, a jövőben a metró Cinkotáig közlekedhessen, P+R parkolók épülhessenek a vonal mentén, valamint megszűnjenek a szintbeli kereszteződések, biztosítva ezzel a belvárosba történő gyorsabb és kényelmesebb eljutást.

Pántya József elmondta azt is, hogy értékét tekintve az ország legnagyobb kötöttpályás vasúti tervezői szerződése van közbeszerzés alatt, a tervezés rendkívül összetett feladatot jelent majd. Ugyanis a tervezési feladat a két HÉV-vonal mintegy 27 kilométeres szakaszának teljeskörű rekonstrukciója, beleértve azt is, hogy Cinkotáig mintegy 8 kilométer vonalon HÉV helyett metró járhasson. De

az is része a tervezési feladatnak, hogy villamosítsák a csömöri ág jelenleg villamosítással el nem látott 2 kilométeres szakaszát, valamint megtervezzenek egy teljesen új járműtelepet az M0-ás autóút környezetében.

A helyettes államtitkár kifejtette, hogy az egyik legnagyobb kihívás az Örs vezér téri műtárgyak külön szintű átvezetésének megtervezése, a HÉV XVI. kerületet kettévágó hatásának megszüntetése, továbbá a meglévő Cinkotai járműtelep hasznosításának újragondolása, valamint P+R parkolók megtervezése lesz, de gondoskodni kell ideiglenes létesítményekről, ütemezésről is. Mivel Cinkotáig metró üzemről, utána pedig HÉV közlekedésről lenne szó, a teljes járműüzemet is újra kell gondolni.

A HÉV-vonalak fejlesztése sokakat érint

Pántya József arról is beszélt, hogy a tervezés során egyeztetéseket tartanak az érintettekkel, a projekt érinti a XVI. kerületen kívül a X. kerületet, a XIV. kerületet, valamint a Pest vármegye keleti agglomerációjában élőket.