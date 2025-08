Hídépítési nagyüzem Magyarországon: már 250 milliárdnál jár a beruházások értéke – a minisztérium elárulta a részleteket

Az elmúlt 15 évben nyolc híd épült, illetve újult meg a Dunán és a Tiszán, összességében 250 milliárd forint értékben – válaszolta megkeresésünkre az Építési és Közlekedési Minisztérium. Mint írták, ezek közül a legjelentősebb volt Komáromnál az új monostori Duna-híd, illetve a Kalocsát és Paksot összekötő Tomori Pál Duna-híd. A Tiszán az M43-as és M44-es autópályákkal együtt épültek meg a legnagyobb hidak, így a Móra Ferenc Tisza-híd és a Tiszaugi Tisza-híd. Ezeken túl mintegy 24 milliárd forint értékben épültek kisebb-nagyobb hidak, például az Ipoly, a Kőrös és a Zala folyók felett.

A mohácsi Duna-híd építése is a tervezett ütemben zajlik / Fotó: Löffler Péter

Lázár János építési és közlekedési miniszter egy július végi online Lázárinfón rámutatott:

Mi vagyunk az a kormány, amely minden választási ciklusban épít legalább egy hidat a Dunán és a Tiszán.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy az előző ciklusban építettek egyet Kalocsánál, most pedig Mohácsnál zajlik egy híd építése. Hozzáfűzte, hogy nagyon sokat dolgozik a Gubacsi híd felújításán, szerinte szükség van Budapesten gyalogoshídra, gyalogos-kerékpáros hídra, egy újabb közforgalmi hídra és az összes létező híd teljes felújítására: vagyis a dél-pesti, illetve a Csepelt érintő hídstruktúrát is fel kell újítani.

Itt tartanak a jelenlegi hídfelújítások és -építések

Megkérdeztük a szaktárcát, hogy állnak a jelenleg is futó beruházások. Mint írták, három projektről van szó.

Mohácsi Duna-híd:

A beruházás I. szakaszán, a Duna alföldi oldalán az 51. számú főúttól kiindulva új nyomvonalon, egybefüggően 19,5 kilométer hosszban kétszer két sávos főút épül Újmohácsig. Idén várhatóan befejeződnek az épületbontások, a fakivágások, a lőszermentesítések és a régészeti feltárások, valamint megközelítőleg 10 kilométeres szakaszon zajlanak majd töltésalapozási és töltésépítési munkák.

A beruházás II. szakasza, a 756 méter hosszú, három részből álló mohácsi Duna-híd építése is a tervezett ütemben zajlik. Idén júniusban megkezdődött a mederpillér építéséhez szükséges kéregelem előszerelése, és zajlik a három részből álló híd főtartóinak, pályatábláinak és ívelemeinek, továbbá a segédszerkezeteknek (acél csőcölöpök, tolójármok és ívszerelő állványok) a gyártása és a tolópad fejlesztése.