3 százalékos hitel: nagy könnyítést vezetett be a kormány az Otthon Start programban – most berobban az építőipar

A Magyar Közlönyben hétfőn megjelent kormányrendelet jelentősen meggyorsítja a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható új építésű lakások engedélyezését, ennek köszönhetően már ősszel több ezer új lakás építése indulhat meg országszerte – közölte a Miniszterelnökség.

Ősszel indulhat a lakásépítési hullám: gyorsítják az építési engedélyek kiadását / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A ma megjelent jogszabály értelmében minden olyan építési beruházás, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, s amely lakások legalább 70 százaléka az Otthon Start program feltételrendszerének megfelel, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válhat, ezáltal gyorsított engedélyezési eljárással szerezhet építési engedélyt.

A beruházások vizsgálatát az Otthon Start Programiroda fogja végezni az Építési és Közlekedési Minisztérium részvételével. A cél, hogy az építésügyi szempontok érvényesülése mellett néhány hónapon belül több ezer új építésű lakás fejlesztése indulhasson el elsőlakás-vásárlóknak, ezzel kielégítve a fiatalok igényeit, stabil megrendelést biztosítva az építőiparnak.

Ezt érdemes tudni az az Otthon Start programról

Az Otthon Start program egy szeptemberben induló, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel, amelynek célja a fiatalok első otthonhoz jutásának támogatása. A hitel legfeljebb 50 millió forint értékben és legfeljebb 25 évre vehető fel Magyarország területén található belterületi lakás, egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont építéséhez, vásárlásához.

Az ingatlan értékének felső határa lakás esetében 100 millió, háznál 150 millió forint. Nincs házasságkötési és gyerekvállalási kötelezettség, valamint más hitelprogrammal, pl. CSOK-kal együtt is fel lehet venni. Igényelhető mindenkinek, akinek nincs ingatlana, illetve azok is élhetnek a lehetőséggel, akiknek nincs 50 százalékot meghaladó tulajdonrészük lakóingatlanban.

Egy 10 milliós hitel esetében, az önerő legalább 1,1 millió forint, míg az elvárt legkisebb havi nettó jövedelem 95 ezer forint, ez esetben a törlesztőrészlet jelen állapotban 47 500 forint lenne havonta. Egy 50 millió forintos hitelnél nemcsak a felvett összeg, de a többi feltétel is sokszorozódik: az önerőnek legalább 5,5 millió forintot, a jövedelemnek pedig nettó 474 ezer forintot el kell érnie minden hónapban, amivel a havi törlesztőrészlet 237 ezer forint lesz.