3 százalékos hitel: erre eddig senki nem gondolt – árcsökkenés lehet, ők fognak igazán jól járni

Az új hitelről nyilatkozott a Duna House szakértője friss ingatlanpiaci közleményben. Kimutatásai alapján a támogatási lehetőség kettős hatást gyakorolhat: csökkenhet a bérlői kereslet, miközben nőhet a kiadó lakások kínálata. Ezek együttesen árkorrekciós folyamatokat indíthatnak el főként Budapesten és az egyetemi városokban.

Otthon Start program: lakbércsökkenést is hozhat az új hitelkonstrukció / Fotó: Shutterstock

A program célcsoportjába tartozó fiatalok közül jelenleg sokan albérletben élnek. Ha ők a támogatást felhasználva ingatlantulajdonhoz jutnak, azzal a keresleti oldal szűkül. Egy kereslet-kínálat alapú modellszámítás szerint, ha a budapesti bérlői háztartások 10 százaléka, mintegy 20 ezer fő vásárol saját lakást a támogatás révén, a bérleti díjak középtávon akár 16-17 százalékkal is csökkenhetnek.

Ez a jelenlegi, átlagosan havi 250 ezer forintos fővárosi albérlet esetében akár 40-43 ezer forint megtakarítást jelenthet a bérlőknek.

Ugyanakkor a program a kínálati oldalt is élénkítheti: a támogatott hitelekkel vásárló befektetők egyre nagyobb arányban jelennek meg kiadási céllal a piacon, ami tovább növelheti a bérlakások számát. A bérleti díjak alakulását természetesen más tényezők, egyebek mellett az infláció, a fenntartási költségek vagy a bérbeadók árérzékenysége is befolyásolják, de az irány egyértelmű.

Egy hitel kombinációs lehetőségekkel

„Az albérleti piac szerkezeti átrendeződése is megkezdődött. Az Otthon Start kedvező finanszírozási lehetőséget teremt, de annak, aki kiadásra vásárol, alaposan fel kell mérnie a bérleti piaci keresletet és a várható hozamokat” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A cég friss adatai szerint a befektetési célú vásárlók Budapesten jelenleg átlagosan 88,4 millió, vidéken pedig 36,4 millió forintot fordítanak egy-egy ingatlanra. Aki pedig kiadásra vásárol, nemcsak a hitel feltételeivel, hanem a célpiac bérlői igényeivel is jól kell, hogy kalkuláljon. Egy túl nagy, elhelyezkedése vagy állapota miatt nehezebben kiadható lakás hosszabb üresjáratot, alacsonyabb megtérülést és így magasabb kockázatot jelenthet. Még támogatott hitel mellett is.