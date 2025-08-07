Deviza
Ezt is megértük, feltámad az Ikarus: a magyar buszt választotta a világ egyik legnépszerűbb turistaországa – ezeket a modelleket vásárolja meg

Húsz év után újra megjelenik Görögországban az Ikarus. A magyar gyártó két teljesen elektromos Ikarus 80e V4 midibussza érkezik Marousiba ősszel.
VG
2025.08.07, 07:49
Frissítve: 2025.08.07, 08:22

Visszatér Görögországba az Ikarus márkanév két évtized után. Ősszel két darab tisztán elektromos hajtású Ikarus 80e V4 városi midibusz érkezik a mediterrán országba, miután a székesfehérvári gyártó termékeit forgalmazó Electrobus Europe görög partnercége, a Fotagon Led nyerte meg a járművek szállítására kiírt helyi tendert – számolt be a Magyarbusz.info.

Ikarus busz
Húsz év után újra megjelenik Görögországban az Ikarus / Fotó: Facebook/Ikarus Bus & Coach

Az új Ikarus midibuszokat a tervek szerint októberben adják át a megrendelőnek, ezt követően pedig az Athén északkeleti agglomerációjába tartozó Marousi nevű kisvárosban lehet majd találkozni velük napi forgalomban.

Görögország hagyományosan a városi jellegű midibuszok egyik jelentős felvevőpiaca Európában, aminek manapság leginkább a török gyártók örülhetnek, mivel a vezető európai buszgyártók jellemzően nem képviseltetik magukat ebben a piaci résszegmensben.

A teljesen elektromos hajtású Ikarus 80e midibusz 2023-as brüsszeli világpremierjén már megemlítették Görögországot az egyik lehetséges vásárlóként.

A teljes hosszban alacsonypadlós, 18 fix és két lehajtható utasüléssel szerelt járművek összesített befogadóképessége 60 fő lesz. A buszokban elhelyeztek egy 16 kW hűtő- és 14 kW fűtőteljesítményű hőszivattyús klímaberendezést, továbbá minden ülőhelyhez USB-töltőaljzat kerül a mobil eszközök menet közbeni töltésére.

A hatótávolságot a városi felhasználás körülményeitől függően 250-300 kilométerre becsüli a gyártó, a lemerült akkumulátorok töltése CCS Type 2 szabványú plug-in csatlakozón keresztül lesz lehetséges. 

A 70 km/h legnagyobb sebességű midibuszok biztonsági felszereltségének része a ráfutásos ütközésre, sávelhagyásra, követési távolságra és a busz útját keresztező gyalogosokra figyelmeztető rendszereket, valamint táblafelismerőt is magába foglaló fejlett vezetéstámogató asszisztenscsomag.

Ennyi volt: máris vége a csúcsmodern magyar busz gyártásának, amit az Ikarus utódjának szántak – videó

Nagy reményekkel indult a Reform-modellcsalád, de úgy tűnik, egyelőre befuccsolt. A magyar busz gyártása immáron hivatalosan is parkolópályára került.

