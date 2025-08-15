Deviza
Gépjárműadó 2026: már tudjuk, mennyivel emelkedik jövőre Magyarországon - erre számítsanak az autósok

Nemcsak az üzemanyagok jövedéki adója, hanem több, az autózáshoz kapcsolódó fizetendő tétel emelkedik majd, az inflációval megegyező mértékben.
Andor Attila
2025.08.15, 06:30
Frissítve: 2025.08.15, 06:36

Tavaly novemberben szavazta meg az Országgyűlés azokat az adótörvény-változtatásokat, melyek nyomán több adónem és járulék is az inflációt követve, automatikusan emelkedik – írja a vezess.hu.

infláció
Jövőre az infláció mértékével emelkedik  a gépjárműadó / Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Adott év elején az előző évi júliusi infláció mértékével növekednek bizonyos adók,  2025-ben ez 4,1 százalékos adóemelést jelentett. Az idei, júliusi infláció pedig 4,3 százalék volt, tehát ennyivel emelkedik majd  a gépjárműadó, a cégautóadó, a regisztrációs adó (személygépkocsikra) és a gépjármű-átírási illeték is. 

Az automatikus inflációkövető adóemelés segítségével a jövőbeli adóemelésekhez nem lesz szükség újabb törvénymódosításra, miközben a költségvetési adóbevételek is lépést tartanak az infláció alakulásával.

Az említett adók és a járulék mind sávos alapon, az adott gépjármű hajtásától, teljesítményétől és korától is függhetnek – számolgatni a NAV hivatalos közlése után érdemes.

Van lehetőség részletfizetésre

A befizetési határidő április 15., az adókat egy összegben kell rendezni. A határozatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikusan (cégkapura vagy hivatali, illetve személyes tárhelyre) küldi mindenkinek, akinek van elektronikus elérhetősége. Akiknek nincs, azok postán kapják meg a papírokat. 

Nem kapnak határozatot azok, akiket egész évre adómentesség illet meg, és ez a NAV nyilvántartásából megállapítható. Ilyenek például az egyházi jogi személyek, a GJADO-adatlapot benyújtó civil szervezetek. Nem kapnak levelet azok sem, akiknek mindegyik gépjárműve adómentes. 

A természetes személyeknek (magánszemély, egyéni vállalkozó, őstermelő) a gépjárműadó befizetése a NAV-Mobil Gépjárműadó-menüpontjában vagy a határozatban szereplő link használatával pillanatok alatt teljesíthető Ügyfélkapu+-os vagy DÁP-azonosítás után. Az applikáció letölthető a Google Play és az App Store kínálatából is, mindig a legfrissebb verziót kell használni. 

Érdemes kihasználni az EU legegyszerűbb részletfizetési kedvezményét, amely a NAV-Mobil alkalmazásban csak néhány kattintás. 

A gépjárműadóra automatikusan járó öthavi pótlékmentes részletfizetést magánszemélyek és egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A likviditással küzdő gazdálkodó szervezetek – a törvényi feltételek fennállása esetén – részletfizetést, fizetéshalasztást kérhetnek. 

