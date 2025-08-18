Óriási változás a zártkerti ingatlanoknál Magyarországon: teljes átalakítás készül – most mindenki a kormányrendeletre vár

Az idén júliusában hatályba lépett ingatlannyilvántartási törvény-módosítás lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok kérhessék a zártkerti ingatlanuk művelési ág alóli kivonását és művelés alól kivett területként való bejegyzését, amennyiben az adott önkormányzat rendeletben engedélyezi az eljárást – írja a Jogi Fórum.

Az átminősítés kérelmezhető nemcsak az egész ingatlanra, hanem annak meghatározott részére is / Fotó: Hagymási Bence

A zártkerti ingatlanok eredetileg a lakóövezetekhez közeli kertek, gyümölcsösök vagy szőlők voltak, amelyekre időnként hétvégi házakat építettek. Bár ezek a telkek főként mezőgazdasági művelés alá tartoztak, manapság sokszor lakóingatlanként funkcionálnak, például tóparti hétvégi házként vagy hobbitelken lévő kis házként, akár a Budapest környéki nyaralóövezetek kertes házaiként is.

A probléma ezekkel az ingatlanokkal az, hogy a jogi minősítésük miatt — mint mezőgazdasági művelés alatt álló külterületi egységek, ahol az épületek gyakran gazdasági besorolásúak — a tulajdonosok nem vehetnek fel lakáshitelt, és nem jogosultak családtámogatási kedvezményekre. Emellett az ilyen telkek alacsony beépíthetősége és

különféle fenntartási kötelezettségeik (például gyommentesítés vagy művelési elvárások) is nehezítik használatukat.

Az értékesítésük továbbá a szigorú földforgalmi törvényi szabályokhoz kötött, amelyek lassítják az ügyintézést és gyengítik a piaci pozíciót. A júliusi változás jogilag elismeri, hogy az ingatlant nem mezőgazdasági célra használják, így megszűnik a használat és a jogi státusz közti ellentmondás. Az átminősítés nem csak az egész telekre, hanem annak egy részére is kérelmezhető.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a zártkerti ingatlanok tulajdonosai rendezhetik ingatlanuk jogi státuszát, így elkerülhetőek a földforgalmi törvények korlátozásai, és kedvezőbb feltételekkel értékesíthetik vagy használhatják területüket. Emellett a művelési ág alóli kivonás nem minősül más célú hasznosításnak, ezért nem kell földvédelmi járulékot fizetni, ami korábban jelentős költséget jelenthetett.

Továbbá ezek az ingatlanok már nem esnek a mező- és erdőgazdasági földekre vonatkozó elővásárlási jog hatálya alá sem. Az átminősítés kérelmezhető nemcsak az egész ingatlanra, hanem annak meghatározott részére is. Az eljárás részleteit egy kormányrendelet szabályozza majd, és az önkormányzatok jelentős szerepet kapnak abban, hogy mely területeken engedélyezik ezt a jogi változtatást.