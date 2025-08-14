Folytatódik az ipar vesszőfutása – de egy fontos ágazat nagyot tudott bővülni

2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,2 százalékkal kisebb volt a 2025. májusinál – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtöki gyorstájékoztatójából.

Az ipari termelés vesszőfutása folytatódik / Fotó: Shutterstock

Idén júniusban az ipari termelés volumene 4,9 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. (Az első becslésben közölt júniusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.) A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás júniusban az előző hónaphoz mérten 1,2 százalékkal mérséklődött.

Az ipari export volumene 5,4 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 31 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 10,5 százalékkal visszaesett, ugyanakkor a 14 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 2,0 százalékkal nőtt. Az ipar belföldi értékesítése 3,0, a feldolgozóiparé 1,1 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A feldolgozóipari alágak többsége gyengélkedett

Az iparon belül döntő (96 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 5,3 százalékkal, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,1 százalékkal mérséklődött, ugyanakkor a csekély súlyú bányászat kibocsátása 5,2 százalékkal nőtt.

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 26 százalékát képviselő járműgyártás volumene 11,5 százalékkal esett vissza az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A közúti gépjármű gyártása 16,1, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 10,8 százalékkal csökkent.

A feldolgozóipari termelés 10,2 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 0,4 százalékkal meghaladta a 2024. júniusi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 6,2 százalékkal csökkent, ugyanakkor a számítógép, perifériás egység gyártása 5,1 százalékkal nőtt.