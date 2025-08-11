Versenyképes tudás, emelkedő iskoláztatási költségek – így nőnek a szülők terhei

Tankönyvek, iskolatáskák, tornacipő – sokan úgy gondolják, hogy az iskolával kapcsolatos főbb kiadások ezekkel le is zárulnak. Valójában az iskoláztatási költségek ma Magyarországon egyre nagyobb terhet rónak a családokra, főleg azokra, akik szeretnének magasabb szintű tudást biztosítani gyermekeiknek.

Iskoláztatási költségek / Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

A szülők rejtett terhei: iskoláztatási költségek a versenyképes tudásért

Budapest és a vidék között jelentős árkülönbség van, de a szülők terhei mindenhol emelkednek, a kérdés, pontosan mennyivel és mibe kerülnek ezek. Magántanárra a legtöbb diáknak szüksége lehet. A magántanárárak Budapesten ma átlagosan 4–10 ezer forint között mozognak óránként, tantárgytól és tapasztalattól függően.

Egy átlagos matematika- vagy nyelvóra 5–6 ezer forintba kerül, de érettségi felkészítésnél akár 12 ezer forintot is elkérhetnek. A magántanárárak vidéken alacsonyabbak, de így is jelentősek: Szegeden 3–4 ezer, Pécsen 3500–4500 forint az átlagos óradíj.

Ha a gyermek több tárgyból is korrepetálást kap, Budapesten a különórák költségei könnyen elérhetik a havi 40–60 ezer forintot, vidéken pedig 35–45 ezer forinttal növelhetik meg a családi kasszák terheit. Mindez egy egész tanév alatt 400–600 ezer forintos tétel is lehet.

Magán- vagy állami iskola?

A magániskolák tandíja Budapesten éves szinten 1,5–4 millió forint között mozog, de vidéken is alig találni 800 ezer forintnál olcsóbb intézményt. Bár sok szülő szerint a magániskolákban magasabb a színvonal és kisebbek az osztálylétszámok, de a versenyképes oktatás ma nem feltétlenül jelenti a rangos magánintézményt.

Sokszor inkább egy jól megtervezett, célirányos kiegészítő képzést takar, ahol a diák rendszeresen részt vesz szakkörökön, különórákon, vizsgafelkészítőkön és hétvégi tehetséggondozó programokon, amelyet az állami iskolák esetében többnyire külön kell finanszírozni. A tudás ára tehát minden esetben magas, csak a kiadás szerkezete különbözik, ha a szülő a legjobb lehetőségeket szeretné megadni gyermekének.

Hogyan spórolhatunk?

A magas költségek ellensúlyozására több spórolási lehetőség létezik. A különórák költségeit segíthetnek csökkenteni az online oktatási platformok, csoportos órák és közösségi tanulási formák, amelyek sokszor minimum 20–30 százalékkal olcsóbbak, mint az egyéni órák.

Egy online csoportos nyelvóra sokszor akár feleannyiba kerülhet, mint az egyéni magántanár, és a digitális tananyagok sok esetben ingyenesen is elérhetők.

Korábbi magánoktatási összeállításunkból is az látszik: a szülők tetemes összeget takaríthatnak meg, ha időben lefoglalják a kurzusokat, vagy helyi közösségi programokhoz, könyvtári foglalkozásokhoz csatlakoznak. Érdemes év elején összeírni a szükséges fejlesztési területeket, és tudatosan priorizálni, hogy mire költünk.