Milliárdos károkat okoz az élelmiszer- és italhamisítás

Csak Magyarországon évente közel 16 milliárd forintos bevételkiesést és több mint 270 munkahely megszűnését okozza az élelmiszer- és italhamisítás – közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH).

A második leggyakrabban lefoglalt termékkategóriába az élelmiszerek, például a tésztafélék tartoznak / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

EU-s szinten évente 2289 millió eurós veszteség éri a gazdaságot és közel 5700 munkahely szűnik meg a jelenség következtében. Bár a hamisított termékeket gyakran a luxuscikkekhez vagy a divatiparhoz társítják, 2020-ban az EU külső határain a második leggyakrabban lefoglalt termékkategóriát az élelmiszerek, különösen a sütemények, tésztafélék, csipszek és édességek jelentették.

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) „Mi van az asztalodon?” elnevezésű kampánya a hamisított élelmiszerek és italok veszélyére hívja fel a figyelmet: ezek ugyanis kockázatosak a fogyasztók egészsége szempontjából, valamint Európa gazdaságát és kulináris örökségét is károsítják.

Így kerülhetjük el a hamisított termékeket

Az EUIPO kampánya gyakorlati tanácsokat ad a fogyasztóknak azzal kapcsolatban, hogyan védhetik meg magukat a hamisított termékektől. Erősen ajánlott, hogy hivatalos kiskereskedőktől és forgalmazóktól, valamint a márkák saját, hivatalos weboldalain vásároljanak.

A termék címkéjének és eredetének ellenőrzése, valamint a tanúsító védjegyek (mint például a Kiváló Minőségű Élelmiszer) megkeresése szintén segíthet a termék eredetiségének igazolásában. Fontos továbbá megvizsgálni a csomagolást és a terméket, mivel a hamisítványok gyakran tartalmaznak kivitelezési vagy helyesírási hibákat.

További segítséget nyújthatnak az olyan hitelesítő eszközök, mint a QR-kódok és a hologramok. A hamisítás jelensége a hatóságok figyelmét sem kerüli el: az Europol és az Interpol által koordinált OPSON műveletben 2024-ben 29 európai ország különböző bűnüldöző hatóságai, együttműködve az élelmiszer- és italgyártókkal, 22 ezer tonna élelmiszert és mintegy 850 ezer liter (főként alkoholos) italt foglaltak le összesen 91 millió euró értékben.

Az akció eredményeként 11 bűnszervezetet számoltak fel, és 278 személlyel szemben kezdeményeztek eljárást hamisítás miatt.