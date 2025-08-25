Kedden újabb löketet adhat a forintnak a jegybank

A nemzetközi kamatkörnyezet segítheti leginkább a jegybankot

Tehát biztosan nem az infláció lesz az elsődleges tényező, ami kamatcsökkentést indokol majd. Az egyik ilyen tényező lehet a nemzetközi kamatkörnyezet változása, ezen belül is talán az amerikai monetáris politikára érdemes figyelni. Itt az elmúlt időszakban beérkezett adatok meglehetősen vegyes képet mutattak, de a pocsék munkaerőpiaci adatok alapján nem zárható ki, hogy a Fed szeptemberben ismét lazításba kezd, miközben lehet még vágás a régióban is.

Az amerikai központi bank szerepét betöltő intézmény idén még nem változtatott a monetáris kondíciókon, így az alapkamat továbbra is a 4,25-4,50 százalékos sávban tartózkodik.

A piac jelenleg egy 25 bázispontos vágást vár a szeptemberi és egyet a decemberi ülésre, azonban mindkét vágást jelentős kockázatok övezik.

A kockázatot az infláció jelenti elsősorban, ezen belül is a vámok hatásai. A legutóbbi inflációs adatok meglehetősen ellentmondásosak voltak: az infláció a várakozásoknál minimálisan kedvezőbben alakult, míg a termelői árak emelkedése érdemben gyorsult és meghaladta a várakozásokat.

Eközben a munkaerőpiacról igen gyenge adatok érkeztek és a korábbiakat is jelentősen lefelé módosították – ez az adatokért felelős minisztériumi vezető állásába is került – ami azért fontos, mert a Fednek kettős mandátuma van: az inflációs cél mellett a teljes foglalkoztatottság elérése is a feladata, ez pedig a lazítás mellett szól. Ez persze az az állapot, amit a piac most beárazott. Egy olyan adat, amit ettől eltérő képet mutat, átrendezi a várakozásokat és így hat a dollár, illetve ezek keresztül a forint árfolyamára is. A kamatkülönbözet növekedése segít a forinton, mint ahogy ennek eddig is szerepe volt a forint erősödésében.

Kérdés, hogy egy erősebb forint lázba hozná-e a jegybankot

Az elmúlt hónapokban a forint árfolyama tudott stabilizálódni, sőt egy kismértékű, de egyértelmű erősödést is láthatunk, ebben szerepet játszottak az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatos pozitív fejlemények (Trump–Putyin és Trump–Zelenszkij találkozó), aminek folytatása persze jelenleg kérdéses. Regős szerint egy 390 és 400 közötti árfolyam a monetáris politika szempontjából mindenképpen kellemes, de ez nem az az árfolyamszint, amire az MNB lazítani fog.

A kérdés inkább az, hogy mi az az árfolyamszint, ami már túl erős az MNB-nek, és amire már lazít. Ez egyelőre meglehetősen akadémiai kérdés, hiszen egy ilyen szinttől nagyon messze vagyunk

– emelte ki az elemző, hozzátéve, hogy ha az MNB ezt a szempontot egyáltalán figyelembe veszi, akkor meglepődne, hiszen ha egy 380 feletti árfolyam különösebben lázba hozná, egy 370 körüli viszont már biztosan. Ennek elérésig még sok víz lefolyik a Dunán és tegyük hozzá, hogy a jelenlegi árfolyamszint is meglehetősen törékeny, a viszonylagos stabilitás vagy erősség gyorsan el tud illanni.