Fontos döntést hozott augusztus 20-ról Lázár János minisztériuma – erre kell figyelni a hazai utakon

Időszakosan feloldják a nehéz-tehergépjárművek ünnepi forgalomkorlátozását, más néven a kamionstopot – jelentette be kedden az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM). A szaktárca közleményében azt írta, hogy a nehéz-tehergépjárművek hét végi forgalomkorlátozása augusztus 19-én, kedden 22 órától augusztus 20-án, szerdán 22 óráig lenne érvényben.

Időszakosan feloldják a kamionstopot a nemzeti ünnephez kapcsolódóan / Fotó: Makovics Kornél

A hatályos rendelkezések szerint a közlekedésért felelős miniszter a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével, indokolt esetben átmenetileg felfüggesztheti a korlátozást.

A tárca tájékoztatása szerint szakmai kezdeményezésre a korlátozást az éjszakai időszakban 22 óra és másnap reggel 6 óra között, 8 órás időtartamban felfüggesztik, így az augusztus 20-án 6 órától 22 óráig lesz érvényben.

Hangsúlyozták: az intézkedés lehetővé teszi, hogy a hazai vállalkozások még rugalmasabban szervezhessék meg fuvarozási feladataikat.

Augusztus 20. nemzeti ünnep és munkaszüneti nap Magyarországon. 2025-ben nem lesz az államalapítás ünnepe miatt hosszú hétvége, mivel szerdai napra esik. Munkanap-áthelyezésre nem kell készülnünk, arra azonban érdemes számítani, hogy a tömegközlekedésben változások lesznek, ahogy a boltok nyitvatartásában is.

A Budapesti Közlekedési Központ hétfői közleményében tudatta, hogy a nemzeti ünnephez kapcsolódó állami rendezvények miatt a fővárosban több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni, melyek érintik a közösségi közlekedést is.