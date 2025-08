Kapu Tibor kertészkedett is az űrben – „űrbúzát” csíráztatott

Az eszközfejlesztés egyébként a projektnek, illetve a kutatócsoport alkalmasságát bizonyító előzményeknek igen fontos része volt. Más egyebek mellett a pécsi mérnökökkel közösen kifejlesztettek például egy olyan új speciális növénynevelő berendezést, amely képes a mikrogravitáció élettani hatásait földi körülmények között részlegesen imitálni. (Ez a földi kontrollkísérletek validálásához fontos.)

A retek esetében kipróbált gyorsított mikrozöld-előállítást Veres Szilvia gazdasági szempontból nagyon ígéretesnek tartja.

Mikrozöldet enni ugyanis világszerte trendi, e termékek piaca folyamatosan növekszik, és évről évre nagyobb szeletet szakít ki a világ 136 milliárd eurót meghaladó biopiacából.

Ez pedig egyáltalán nem mellékes szempont, hiszen a magyar űrmissziót finanszírozó HUNOR programnak nem titkolt célja, hogy a befektetett pénz – amely az űrnövényprojekt esetében is százmilliós nagyságrendű – idővel megtérül.

Kell a cián, de azért ennyi sok lenne

Kevésbé ismert tény, hogy a cián bizonyos körülmények között – leginkább a több ezer méteres hegycsúcsok meghódításakor – jó szolgálatot tehet a légszomjjal küzdő hegymászóknak. Talán az sem túlzottan közismert, hogy a paprika friss levele jóval kisebb mennyiségben tartalmaz cianid típusú vegyületeket, mint például a paradicsom vagy a burgonya.

A debreceni kutatók véleménye szerint a paprika esetében a ciánképző folyamatok – megfelelő nemesítési és biotechnológiai, feldolgozási eljárások felhasználásával – az egészségre kockázatos szint alá csökkenthetők.

Így állhat majd elő az a paprikafajta, amelynek a friss levelét bárki – például az űrhajósok is – bátran fogyaszthatják majd, akár préselve is, a maradék anyag pedig, az űrbeli állattenyésztés rovarjainak szolgálhat táplálékul, hogy aztán ezek fehérje- és zsírforrásként ugyancsak az emberi táplálkozás szolgálatába állhassanak.

A professzor elmondása szerint azonban paprika nemcsak ezen ígéretes képessége miatt került be a mostani űrprogramba, hanem Szent-Györgyi Albert előtti tisztelgésképpen is. Mint ahogy a Vitapric nevet is azért adták a projektnek, mert 1932-ben ezen a néven hozták forgalomba azt

a Szent-Györgyi és munkatársai által megalkotott paprikakivonatot, amely aztán a német tengeralattjárókra csakúgy eljutott, mint az angol flotta tengerjáróira.

Rákellenes hatás és szívvédelem

A búzafű rákmegelőző, rákos betegek kezelését támogató hatása közismert, ebben a minőségében használják is a kivonatot. Nemrégiben azonban az is bebizonyosodott, hogy a szelén és a szeléntartalmú növények fogyasztása jótékonyan hat a szívre, akár a szívinfarktus is megelőzhető vele. Éppen ezért jelentős, hogy Domokos-Szabolcsy Éva kutató-fejlesztő munkájának köszönhetően sikerült olyan eljárást megalkotni, amellyel a magedzés során a szelén is bevihető a szaporítóanyagba.