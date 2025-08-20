Deviza
űrkutatás
Kapu Tibor
tudomány
NASA

A legmagasabb állami kitüntetést kapta meg Kapu Tibor – „Ez életem legnagyobb elismerése!"

Kapu Tibor és Farkas Bertalan, az első és a második magyar űrhajós kapta idén a Magyar Szent István rendet a nemzeti ünnep alkalmából. A magyar kitüntetések közül ez az odaítélhető legmagasabb állami kitüntetés. Kapu Tibor élete legnagyobb elismerésének tartja a díjat.
Németh Tamás
2025.08.20., 12:30

Kapu Tibornak és Farkas Bertalannak, az első és a második magyar űrhajósnak ítélték oda idén a Magyar Szent István-rendet a nemzeti ünnep alkalmából, tudósít a Magyar Nemzet.  A díjazottakat Sulyok Tamás köztársasági elnök köszöntötte és méltatta teljesítményüket. „A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket" - emelte ki az államfő. „ Ahogyan sportolóink sikerei, feltalálóink világszenzációi is minden magyar öröme és büszkesége, úgy a mai nap kitüntetettjeinek fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok millióinak nagyrabecsülése" – hangsúlyozta az államfő.

Kapu Tibor: Ez életem legnagyobb elismerése
Kapu Tibor: Ez életem legnagyobb elismerése Fotó: Facebook / Kapu Tibor

A lap szerint Kapu Tibor élete legnagyobb elismerésének nevezte a Magyar Szent István-rendet. Köszönetet mondott kollégáinak, akik segítették a küldetésében, és arról is beszélt, hogy jövőjét az űrkutatásban képzeli el. 

Farkas Bertalan is meghatottan vette át a kitüntetést, és köszönőbeszédében hangsúlyozta, hogy  magyar űrprogram tekintélyt szerzett Magyarországnak, egyúttal sok sikert kívánt a következő magyar űrhajósoknak.

Kapu Tibor történelmi jelentőségű utazást tett


A fiatal űrhajós az Axiom-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson, ahol 25 tudományos kísérletet hajtott végre. Magyarország két hét alatt éveket lépett előre olyan meghatározó területeken, mint az orvostudomány, az anyagtudomány, a sugárzásmérés, a biológia, a fizika, a meteorológia és az agrármérnökség – fogalmazott hazatérése után hétfőn kutatóűrhajós. „A tudományos kutatások sajátossága persze, hogy még jó pár hónapba beletelik, amíg felmutathatjuk az eredményeinket” – jelentette ki Kapu Tibor. Hozzátette: már alig várják, hogy ezekről beszámolhassanak. 

Mint mondta, „csillagos ötöst kaptunk”, a magyarok által összeállított tudományos portfólió sikeressége ugyanis meghaladta a NASA által végzett kísérletek átlagos sikerességi rátáját. „Minden egyes alkalommal, amikor valamilyen látványos vagy jelentős kísérletet hajtottam végre az űrállomáson, a velem odafönt dolgozó kollégáim elismerően mondogatták egymást között, hogy nézd, a magyarok mit hoztak ide!” – mondta Kapu Tibor. Arra is kitért, hogy a most kezdődő izgalmas korszak arról szól majd, hogy az ország számos pontján kiértékelik és továbbfejlesztik a kísérleteket, valamint előkészítik az űrkutatás magyarországi jövőjét.
 

Egy korszak lezárult, és egy új kezdődik
 

Ahogyan egy nyíregyházi srác eljuthat a világűrbe, úgy egy kis ország is alkothat nagyot a világ legnagyobb kihívásokat rejtő tudományterületén – mutatott rá. „Nem kell hozzá semmi más, csak kitartás, alázat, találékonyság és némi szerencse, egyszóval: magyarnak kell hozzá lenni” – összegzett. A kutatóűrhajós elmondta, hogy az ő és sok más ember életében egy korszak lezárult, és egy új kezdődik. Az előző korszak a megszámlálhatatlan szépsége mellett sok fáradozással, bonyodalommal, lemondással és áldozattal járt, „ezeken a megpróbáltatásokon a szeretteim, a családom és a barátaim segítettek át” – fogalmazott. 

A Szent István Rendet 1946-ban, a köztársaság kikiáltásakor szüntették meg, majd 2011-ben a 2011. évi CCII. törvénnyel megújították. Az ismét a legmagasabb magyar állami kitüntetésnek számító Magyar Szent István Rend a Magyarország érdekében tett legkiemelkedőbb, különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál. A kitüntetést 2013-tól augusztus 20-án a miniszterelnök előterjesztésére adományozza a köztársasági elnök (aki tisztségénél fogva maga is kitüntetett). A Magyar Szent István Rendnek nincsenek osztályai, nők is megkaphatják, de a jelvény ugyanolyan, mint Mária Terézia korában volt.

 

