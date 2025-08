Döntöttek a németek: naggyá teszik Magyarországot – csak néhány állam képes erre Európában

A miniszter hozzátette, az ország ezzel egy nagyon exkluzív európai társaságba lép be, ráadásul Kecskemét lesz az egyetlen hely a Mercedes esetében a kontinensen, ahol az autógyár és az akkumulátorokat összeszerelő üzem egymás közvetlen szomszédságában működik. „Az Egyesült Államokban és Kínában van egy-egy ilyen helye a Mercedesnek, Európában csak itt lesz. Nagyon speciális státuszban vagyunk a Mercedesen belül, és a Mercedes is nagyon speciális státuszban van Magyarországon.”

Ennek kapcsán érdemes megvizsgálni, mi is kell érteni „egy nagyon exkluzív európai társaság” alatt. A 2024-es adatok szerint Európában mindösszesen négy ország volt képes arra, hogy egymillió darab autót gyártson:

Németország (4,1 millió),

Spanyolország (2,4 millió),

Csehország (1,5 millió)

és Franciaország (1,4 millió).

Szlovákia éppen csak lemaradt az egymilliós határtól. Tehát ha Magyarország eléri ezt a küszöböt, az ötödik-hatodik európai országnak mondhatja magát, amelynek ez sikerült.

A Mercedes Magyarországon zajló nagyberuházása kapcsán a külgazdasági és külügyminiszter arra is kitért, hogy a több mint egy évtizedre visszanyúló, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés nagyon fontos most, amikor a világgazdasági helyzet nem éppen fényes.

„Ebben a helyzetben a Mercedesszel együttműködünk abban, hogy Magyarország ezeket a globálisan előállt nehézségeket a saját javára tudja fordítani. A német gyártó stratégiai partnerünk, most velük és a többi stratégiai partnerrel is azon dolgozunk, hogy ebben a nehéz, Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság alkalmatlansága által előállított helyzetben is a saját javunkra fordítsuk ezeket a nehézségeket, és Magyarország ebből a helyzetből is ugyanúgy nyertesen jöhessen ki, mint a többi korábbi válságos helyzetből” – zárta nyilatkozatát Szijjártó Péter.