Hétfőn bezárják a Keleti pályaudvart

Hétfőn bezár a Keleti pályaudvar, elkezdődik az elmúlt évtized legnagyobb műszaki felújítása Magyarország legforgalmasabb állomásán – közölte a MÁV.

Hétfőn elkezdődik a Keleti pályaudvar teljes felújítása / Fotó: Balogh Zoltán

A négy hétig tartó felújítás augusztus 25-én indul. Ekkortól a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai járatok nem ide érkeznek, és nem innen indulnak. A munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszállópontok segítségével szervezik meg. A változásokról és az alternatív eljutási lehetőségekről a MÁV csoport hivatalos oldalán érdemes tájékozódni.

A Keleti pályaudvar bezárása átalakítja a főváros közlekedését is

A távolsági vonatok fővárosi végállomása más budapesti állomásokra, a Nyugati pályaudvarra, Budapest-Kelenföldre és Kőbánya-Kispestre kerül át, ezeken az állomásokon biztosítva az átszállást a metróhálózatra.

A hatvani és újszászi vonal elővárosi járatai jellemzően rövidebb útvonalon, Kőbánya felsőig közlekednek, ahol új átszállópont létesül. Kőbánya felsőről a metróhálózat a Puskás Ferenc Stadionhoz csúcsidőben percenként induló MÁVbuszokkal vagy a II. János Pál pápa tér érintésével, a Blaha Lujza térre 4 percenként járó, 37-es villamoscsaláddal érhető el.

A mavcsoport.hu/keleti oldal valamennyi, a változással kapcsolatos információt tartalmazza, számos térkép is segíti a tájékozódást, az alternatív eljutási módok kiválasztását. Tervezhetők az utazások az online menetrendi keresőkben, az EMMA-n, a jegy.mav.hu-n, valamint a MÁV és MÁV+ applikációban is.