Dupla jó hír érkezett a magyar keresetekről, nem csak gyorsan nőnek, közben felzárkózik a vidék

Júniusi kereseti adatokat közölt a KSH, és látható, a növekedés jóval meghaladja az erre a hónapra mért 4,6 és a júliusi 4,3 százalékos inflációt – azaz nő a korábban az energiaválság által megcsapolt életszínvonal. Talán még ennél is jobb hír, hogy nem az amúgy is viszonylag jól fizetett Budapest halad az élen – ahol szintén erőteljes éves növekedést mértek –, hanem felzárkózóban van a vidék is. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400, a nettó átlagkereset 484 200 forint volt júniusban, a bruttó átlagkereset 9,7, a nettó átlagkereset 9,6, a reálkereset pedig 4,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A legnagyobb növekedést a nettóban nem Budapest, hanem két olyan dunántúli vármegye érte el, amelyek nem magas fizetéseikről híresek.

A legfrissebb adatok szerint bruttó bérnövekedés történt az elmúlt évben / Fotó: Mehes Daniel / shutterstock

Felzárkózik a vidék, örülhet többek közt a Dél-Dunántúl

A remélhetőleg a növekedés erejében és eloszlásában is tartós folyamatot talán a legjobban a nettó átlagkereset éves változásának regionális és vármegyei bontásban bemutató második negyedéves adatok tükrözik. Tehát ennyi százalékkal nőttek a nettó bérek 2024. második negyedéhez képest, miközben 4,2-4,6 százalék volt az infláció:

Magyarország: 9

Budapest: 9

Közép-Dunántúl: 8,1

Nyugat-Dunántúl: 7,7

Dél-Dunántúl: 10,1

Dunántúl összesen: 8,4

Észak-Magyarország: 8,7

Észak-Alföld: 9,9

Dél-Alföld: 8,7

Alföld és az Észak együtt: 9,2

Az adatokból megfigyelhető: ha lassul is az éves országos növekedés (az első negyedévben még 9,1 százalék volt), az infláció még inkább (januárban már 5,5 százalék volt), ami a keresetek vásárlóértékének növekedését jelenti. Budapest hozza az átlagot, a Dunántúl viszonylag jól fizetett része nem, miközben olyan területek teljesítenek túl, ahol szükség is van a felzárkózásra: a Dél-Dunántúl és az Észak-Alföld. Tökéletes lenne a kép, ha nem azt látnánk, hogy a felzárkózás a Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon döccent. (Meg kell jegyezni, hogy pont ezekben a régiókban tavaly viszont az országos átlagnál gyorsabb volt a felzárkózás, és ebből valamelyest visszaadtak.)