A jegybanki adatok elárulták: tényleg fürdünk a készpénzben

Június után július hónapban is 9 200 milliárd forint fölött mozgott a magyarországi készpénzállomány nagysága, a hó végi záróállomány 44,6 milliárd forintnál volt magasabb az elmúlt havinál. Az elektronikus tranzakciók számának növekedésével változatlan a lakosság, valamint a gazdasági szereplők készpénz iránti igénye is.
2025.08.16, 03:15

A 2025 június végén regisztrált záróállományi adathoz képest 44,6 milliárd forinttal nagyobb összeg szerepel a júliusi jegybanki statisztikai mérleg készpénzállományi adatsorán: 9 262,2 milliárd forint volt a forgalomban lévő készpénz mennyisége július végén, míg havi átlagos mennyiség 9 224,2 milliárd forint volt - számol be arról az Origo. A készpénzállomány nagysága folyamatosan nő, azzal párhuzamosan, hogy eközben dinamikusan növekszik az országban az elektronikus fizetések száma. A jegybank adatai szerint  2024-ben már az országban lebonyolított összes fizetési művelet 42 százaléka elektronikus volt, ami mintegy 2,5 milliárd tranzakciót jelentett.

készpénz, forint
2025 július hónapban tovább nőtt a magyarországi készpénzállomány nagysága (illusztráció)
Fotó: Martin Mehes / Shutterstock

Megvédték a készpénzhasználatot, kizárt, hogy búcsúztatnuk kellene

A lap kitér arra is, hogy a készpénzhasználat bizonyosan velünk marad, hiszen ezen a tavaszon kapott védelmet az alaptörvényben az ahhoz való jog, emellett nagyszabású ATM-telepítési program indult az országban. A készpénzigény növekedését pedig a jegybanknak törvényi feladata kiszolgálni.

Az Origo cikke szerint készpénz iránti igényt növelő tényezők között legalább az alábbiak megemlíthetők.

  •  A gazdasági növekedés, ami közvetlenül nem függ össze a fizetési szokások változásával. Azaz nagyobb értékű tranzakcióknál, nagyobb forgalomnál több készpénzre lesz szükség. A jegybanknak pedig törvényi kötelessége biztosítani a gazdaság igénye szerinti készpénzmennyiséget.
  • Hasonló a helyzet az inflációval is: az árak emelkedésével – függetlenül az áremelkedés mértékétől – a készpénzes tranzakciók nagyobb mennyiségű készpénzt igényelnek.
  • Közrejátszik a készpénzállományi adatok változásában és az állomány nagyságába az is, hogy a jegybank folyamatosan gondoskodik az elhasznált bankjegyek és érmék cseréjéről, pótlásáról, azaz azokból újak érkeznek a készpénzállomány egészébe, miközben régieket kivonnak onnan, nem feltétlenül egymást fedő mértékben is ütemben a kettőt.

A készpénzállományi adatok azt mutatják, hogy a lakosság és a cégek, intézmények körében is változatlanul fennáll az igény a készpénzre.

