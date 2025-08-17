Deviza
EUR/HUF395.41 0% USD/HUF337.84 0% GBP/HUF458.09 0% CHF/HUF418.76 0% PLN/HUF92.83 0% RON/HUF78.09 0% CZK/HUF16.16 0% EUR/HUF395.41 0% USD/HUF337.84 0% GBP/HUF458.09 0% CHF/HUF418.76 0% PLN/HUF92.83 0% RON/HUF78.09 0% CZK/HUF16.16 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
bank
Otthon Start
Otthon Start Program
ingatlan

Két hét múlva indul az Otthon Start program: itt a tíz legfontosabb dolog amit tudni érdemes róla

A fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel, amelyet Otthon Start programként hirdettek meg, szeptember elején startol, és a kormány célja, hogy az igénylők gyorsan hozzájussanak a forráshoz
Dénes Zoltán
2025.08.17., 10:01
Fotó: shutterstock

A fix 3 százalékos kamatozású hitel szeptember elsején indul, és a kormány gyors, gördülékeny igénylést ígér – a bankok pedig komoly versenyre készülnek. Pénteken megszületett a végső megállapodás az Otthon Start program részleteiről a kormány és a Magyar Bankszövetség között.

otthon start, ingatlan, első lakás
Fotó: Chay_Tee / shutterstock


A szeptember 1-jei rajt előtt a hitelpiacra figyel a szakma: az Otthon Start akár több tízezer család számára is belépőt jelenthet a lakástulajdonhoz. A kérdés már csak az, mekkora lesz a tényleges igény, és mennyire bírja majd a tempót a bankrendszer. Összefoglaltuk a progra mtíz legfontosabb elemét:

  1. Szeptember 1-jén indul a kedvezményes lakáshitel 
    A program 2025. szeptember 1-jétől válik elérhetővé, korlátlan keretösszeggel, időbeli limit nélkül.
  2. Fix, alacsony 3 százalékos kamat 
    A hitel egész futamidejére fixen 3 % kamatot kínál, amely több mint 4–5 százalékponttal alacsonyabb, mint a piaci kamatok, így a törlesztés sokkal kedvezőbb lehet.
  3. Magas hitelösszeg – akár 50 millió forint 
    A maximálisan felvehető összeg 50 millió forint, akár új lakás építéséhez, akár meglévő vásárlásához.
  4. Csak 10 százalék önerő! 
    Elég 10 százalék önerő, szemben a piaci 20 százalékkal – ez jelentősen csökkenti a belépési küszöböt.
  5. Ingatlanértékhatárok: lakás 100 millió, ház 150 millió forint 
    Lakás vásárlására maximum 100 millió, családi ház esetén 150 millió forintos értékhatár érvényes.
  6. Négyzetméterár maximum 1,5 millió forint 
    Az ingatlan négyzetméterára nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot.
  7. Rugalmas jogosultsági feltételek 
    Első lakás megszerzéséhez nyújtható, még ha korábban kisebb (≤50 %) tulajdonrésszel is rendelkezett más ingatlanban a vevő. A tulajdoni hányad ugyanakkor maximum 50 százalékos lehetett. Csak 2 év TB-jogviszony szükséges, korhatár, családállapot vagy gyerekvállalási kötelezettség nincs.
  8. Kedvező példák — akár milliókat spórolhatsz havonta 
    Egy 25 millió forintos hitel esetén 25 évre számolva a havi törlesztő körülbelül 120 ezer forint lehet, míg piaci kamattal akár 185–190 ezer Forint. Ez havi nagyjából 70 ezer fofint előny, ami éves szinten közel 1 millió forint megtakarítást jelenthet.
  9. Kombinálható más állami támogatásokkal 
    Ötvözhető CSOK Plusz-szal, Falusi CSOK-kal vagy akár Babaváró hitellel is, így jelentősen csökkenthető a szükséges önerő.
  10. Jogszabálytervezetek – adminisztráció és védőkorlátok 
    Eljárási határidők: vásárlásnál 30 nap, építkezésnél 60 nap; elutasítás esetén 15 nap alatt lehet jogorvoslattal élni. A bank által becsült forgalmi értékhez képest legfeljebb 20 százalékos eltérés megengedett, ez véd a túlfinanszírozás ellen. Az ingatlan öt évig nem adható el vagy terhelhető, bár bejelentkezés nem feltétel.

A 3 százalékos hitel esetében is van hitelbírálat és a bank itt is végez értékbecslést. Túlárazott lakások így elbukhatják az Otthon Start kedvezményes hitelét. A fix 3 százalékos lakáshitel, az Otthon Start program remek lehetőséget jelent azok számára, akik első saját ingatlan vásárlására készülnek, ugyanakkor van egy olyan, nem kifejezetten ehhez a programhoz kapcsolódó szabályozás, amiről fontos tudniuk az eladóknak és a hitelfelvevőknek egyaránt 

Jelentős az érdeklődés az Otthon Start programra

A bankok tájékoztatása szerint, már most jelentős érdeklődés érzékelthető az Otthon Start program iránt az ügyfelek rézérőé. A pénzintézetek is nagy erőkkel készülnek az indulásra. Semmit nem bíznak a véletlenre a bankok az Otthon Start program elindulása kapcsán: a legtöbb pénzintézetnél előre lehet regisztrálni a támogatott hitel igénylésére, de a szolgáltatók weblapjain elérhetők kalkulátorok, részletes termékismertetők is. Az igényléseket viszont csak szeptember elsejétől fogadhatják be a pénzintézetek.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
légi közlekedés

Futurisztikus légitaxi forradalmasíthatja a légiközlekedést – ezt kell tudni róla

Sikerrel teljesítette a teszteket a hibrid prototípus.
2 perc
balatoni nyaralás

Balatoni turizmus: Abba-szindróma miatt aggódik a szakértő – nosztalgia helyett magas kultúrára lenne szükség

A Balaton hosszú ideje a magyar nyaralások szimbóluma, ám a tó imázsa egyre inkább a retróra épül.
7 perc
bank

Két hét múlva indul az Otthon Start program: itt a tíz legfontosabb dolog amit tudni érdemes róla

A fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel, amelyet Otthon Start programként hirdettek meg, szeptember elején startol, és a kormány célja, hogy az igénylők gyorsan hozzájussanak a forráshoz

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu