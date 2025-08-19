Deviza
EUR/HUF393.86 -0.24% USD/HUF337.38 -0.3% GBP/HUF456 -0.23% CHF/HUF418.59 -0.13% PLN/HUF92.89 -0.04% RON/HUF77.88 -0.22% CZK/HUF16.1 -0.22% EUR/HUF393.86 -0.24% USD/HUF337.38 -0.3% GBP/HUF456 -0.23% CHF/HUF418.59 -0.13% PLN/HUF92.89 -0.04% RON/HUF77.88 -0.22% CZK/HUF16.1 -0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,425.63 -0.09% MTELEKOM1,948 +0.92% MOL3,000 0% OTP30,500 -0.66% RICHTER10,580 +0.09% OPUS584 0% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS164.5 +0.3% WABERERS5,280 0% BUMIX9,259.75 -0.09% CETOP3,577.84 -0.01% CETOP NTR2,235.19 +0.25% BUX105,425.63 -0.09% MTELEKOM1,948 +0.92% MOL3,000 0% OTP30,500 -0.66% RICHTER10,580 +0.09% OPUS584 0% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS164.5 +0.3% WABERERS5,280 0% BUMIX9,259.75 -0.09% CETOP3,577.84 -0.01% CETOP NTR2,235.19 +0.25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
auditor
szerződés
határidő
SZTFH
kiberbiztonsági

Kiberbiztonság: nem árt résen lenni, három határidő is vészesen közeleg

Az arra kötelezett szervezeteknek 2025. augusztus 31-ig szerződést kell kötniük azzal az auditorral, amely 2026. június 30-ig auditálja majd az elektronikus kiberbiztonságukat. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 2025. szeptember 15-től ellenőrizni fogja a szerződés meglétét.
B. H. L.
2025.08.19., 08:49
Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

Még nem késő teljesíteni a kiberbiztonsági auditra vonatkozó szerződéskötési kötelezettséget – figyelmeztet a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZFTH) –, azonban legkésőbb augusztus 28-ig lépni kell. A szerződést az arra kötelezett szervezeteknek azért kell megkötniük, mert ezen keresztül bízhatnak meg egy auditort az elektronikus rendszerük kiberbiztonságának auditálásával.

kiberbiztonság
Lépniük kell az érintett hazai cégeknek kiberbiztonságuk auditálása érdekében / Fotó: SuPatMaN / Shutterstock (illusztráció)

A szerződéskötés határideje új kötelezettség – amely az SZTFH, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) javaslatára született –, de az alkalmas auditor felkutatását a hatóság megkönnyítette: holnapján megtalálható a tárgyalt szerződések megkötésére igénybe vehető auditorok elérhetősége. A vonatkozó törvény egyébként már korábban is előírta az auditálási kötelezettséget, de abban egy korábbi, ez év december 31-i dátum szerepelt, az auditorral való szerződéskötési kötelezettség határideje pedig nem volt a törvény része.

A működés megkezdésének ideje a választóvíz

A Magyarország kiberbiztonságáról szóló 2024-es törvény módosítása alapján azon kiberbiztonsági auditra kötelezett szervezetek, amelyek már 2025. január 1. előtt is működtek, 2026. június 30-ig kötelesek elvégeztetni az első kiberbiztonsági auditjukat. A jövő nyári határidőig ugyan van bőven idő, de a hatóság mégis elvárja, hogy ez év augusztus 31-ig szülessenek meg a szerződések a nyilvántartásában szereplő valamely auditorral, mert így lehet majd kiegyensúlyozottan használni az auditorok erőforrásait. Ez az oka annak is, hogy az SZFTH szeptember 15-től ellenőrizni fogja a kiberbiztonsági auditra vonatkozó szerződés meglétét.

Azok a szervezetek, amelyek 2025. január 1. után kezdték meg működésüket, az első kiberbiztonsági auditot a nyilvántartásba vételtől számított két éven belül kötelesek elvégeztetni. A kiberbiztonsági audit lefolytatásának rendjéről és a kiberbiztonsági audit legmagasabb díjáról az SZTFH 1/2025. (I.31.) rendelet rendelkezik.

A vállalkozók érdeke döntött

Az auditálási kötelezettség eredeti, de már felülírt határideje az év végén járt volna le. Az ehhez képest számított féléves haladékot az SZTFH és az MKIK a hazai vállalkozások érdekeit figyelembe véve javasolta, és a jogalkotó ugyanezen megfontolásból fogadta el.

Alapvető érdek a kiberbiztonság

A hatóság a honlapján néhány figyelemfelhívó példát hoz arra, milyen kockázatokkal jár, ha nem teljes a szervezetek elektronikus rendszereinek kiberbiztonsága:

  • Csaló áruvásárlási ajánlatokba futhatunk bele az interneten, e-mailekben, kamu webshopokban, áljótékonysági szervezeteknél.
  • Mobilos adathalászok jelentkezhetnek be telefonon vagy sms-ben azzal, hogy csomagunk érkezett, vagy nyertünk valamit, fizetnünk kell, vagy tennünk valami mást.
  • Kamu koncertjegy- vagy utazási ajánlatok futhatnak be hozzánk az online térben.

Az előbbiekhez hasonló visszaélésekre az ad módot a csalóknak, ha beférkőzhetnek a kiszemelt számítógépes rendszerekbe vagy hálózatokba, így jogosulatlanul hozzáférnek bizonyos adatokhoz, digitális eszközökhöz. A kiberbiztonság a rosszindulatú támadásokkal, jogosulatlan hozzáféréssel és károkozással szembeni védelmet jelenti.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
szerződés

Kiberbiztonság: nem árt résen lenni, három határidő is vészesen közeleg

Auditort az SZTFH által közzétett listáról lehet választani.
10 perc
európai részvények

Európai részvények: Rothschildék nagyon belenyúltak a mézesbödönbe – még csak most indul a rali

Az év elején még megmosolyogták a különutas alapkezelőket.
5 perc
jog

Kegyetlen módszerekkel tette utcára a munkavállalóit az óriáscég – nem úszta meg, történelmi bírságot szabtak ki rá

Nagyon sajnálják a történteket, de a bírót ez nem hatja meg.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu