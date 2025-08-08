Alig volt hiány a magyar költségvetésben a hatalmas júniusi többlet után

Idén júliusban egy hónap alatt a központi alrendszer 12,8 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 213 milliárd forintos többlettel. Július végéig az államháztartás központi alrendszere 2786,4 milliárd forintos hiányt halmozott fel. Ez megegyezik az idei évre várható pénzforgalmi hiány (4774 milliárd forint) időarányos részével, 58,4 százalékkal, ami a módosított hiánycél tarthatóságát jelzi – közölte az NGM.

Fotó: Méhes Dániel / Shutterstock

Az első hét havi hiányon belül a központi költségvetés 2779,9 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 89,1 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 95,6 milliárd forintos hiányt mutattak. A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,6 százalékkal magasabban alakultak.

Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében mintegy 9 százalékos növekedés történt. Július végéig a költségvetés 2726,3 milliárd forint kamatkifizetést teljesített, ami 509,3 milliárd forinttal több az előző évi azonos időszak teljesítésénél. Ezt egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított összesen 1561,6 milliárd forint kifizetés 234,6 milliárd forinttal több, mint az előző év azonos időszakában. Ezt az úthálózat rendelkezésre állási díjak esetében egyes felújítási és nagy karbantartási munkák, míg a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap kiadásai kapcsán a víziközmű-szolgáltatók részére történt többletkifizetések okozták.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Július végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 4400,8 milliárd forintot, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1732,0 milliárd forintot fizettek ki.