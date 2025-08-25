Deviza
EUR/HUF397.3 +0.48% USD/HUF339.67 +0.58% GBP/HUF458.51 +0.5% CHF/HUF423.55 +0.64% PLN/HUF93.17 +0.39% RON/HUF78.63 +0.45% CZK/HUF16.19 +0.53% EUR/HUF397.3 +0.48% USD/HUF339.67 +0.58% GBP/HUF458.51 +0.5% CHF/HUF423.55 +0.64% PLN/HUF93.17 +0.39% RON/HUF78.63 +0.45% CZK/HUF16.19 +0.53%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,871.36 -0.61% MTELEKOM1,958 -0.31% MOL2,952 +0.07% OTP30,390 -1.09% RICHTER10,610 -0.75% OPUS588 +2.04% ANY7,860 -0.76% AUTOWALLIS160.5 -0.93% WABERERS5,280 0% BUMIX9,206.88 -0.28% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,186.35 -0.05% BUX104,871.36 -0.61% MTELEKOM1,958 -0.31% MOL2,952 +0.07% OTP30,390 -1.09% RICHTER10,610 -0.75% OPUS588 +2.04% ANY7,860 -0.76% AUTOWALLIS160.5 -0.93% WABERERS5,280 0% BUMIX9,206.88 -0.28% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,186.35 -0.05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
bejelentés
Nagy Márton
árrésstop
Orbán Viktor
Gulyás Gergely

„Nincs megállás”, erről beszélt Orbán Viktor – rendkívüli időpontban jön a Kormányinfó

A megszokottól eltérő időben, hétfőn tart tájékoztatót Gulyás Gergely és Vitályos Eszter. Orbán Viktor a Kormányinfó előtt közösségi oldalán már jelezte, hogy a nyári időszak ellenére folyamatos a kormányzati munka, a ma több, fontos bejelentésre is számíthatunk.
Németh Tamás
2025.08.25., 10:32

Hétfőn 15 óra 30 perctől Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Vitályos Eszter kormányszóvivő Mit, miért tesz a kormány? címmel a Karmelita Kolostorban. Általában csütörtökönként, a szerdai kormányüléseket követően szokott bejelentéseket tenni és válaszolni a kormány az újságírói kérdésekre ilyen formában, ezért az időpont nem mondható szokványosnak.  

Kormányinfó: eltérő időpontban, de fontos témákkal
Kormányinfó: eltérő időpontban, de fontos témákkal / Fotó: Máthé Zoltán / MTI 

A Magyar Nemzet felhívja a figyelmet, az augusztus 20-i nemzeti ünnep után, csütörtökön ülésezett a kormány. „A nyári időszak ellenére folyamatos a kormányzati munka” – írta Orbán Viktor a Facebookon. A Harcosok klubjában írt bejegyzésében a kormányfő azt közölte: árrésstop meghosszabbítva, harcolnak az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyják, hogy a multik packázzanak az emberekkel. Május végén a kormány úgy döntött, hogy augusztus 31-ig meghosszabbítják az árrésstopot, vagyis Orbán Viktor a határidő lejárta előtt egy héttel közölte a meghosszabbítást. 

Kormányinfó: lesz miről beszélni

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán tudatta, hogy a kormányülés fókuszában az iparvédelem és a munkahelyvédelem volt, így az ezekkel kapcsolatos döntésekről is tájékoztathat ma a Miniszterelnökséget vezető miniszter. 

Arról, hogy milyen meghatározó gazdasági döntések és történések jellemezték az elmúlt időszakot, folyamatosan beszámolt a Világgazdaság. Lapunk részletes cikket közölt a fix, háromszázalékos hitel előnyeiről, végigvette, hogy milyen beruházások várhatók a következő 10 évben, akár a vasút, akár az útfelújításokat tekintve, írtunk arról is, hogy Orbán Viktor nagyon erős üzenetet fogalmazott meg a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadások kapcsán és a zebrákkal üzenő Nagy Márton miniszterről 

– ezek is mind témái lehetnek a mai eseménynek. 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
AI

A Google berobbantotta az MI-apokalipszist — a médiavállalatok tehetetlenek, a felhasználók elégedettek

A Google kikerüli a fizetést a médiacégek tartalmaiért.
4 perc
Nagy Márton

„Nincs megállás”, erről beszélt Orbán Viktor – rendkívüli időpontban jön a Kormányinfó

Orbán Viktor közösségi oldalán már jelezte, hogy a nyári időszak ellenére folyamatos a kormányzati munka, több bejelentésre is számíthatunk.
2 perc
Nagy Márton

Ülésezik a Gazdasági Kabinet — négy fontos témában hoznak döntést

Ülésezik a Gazdasági Kabinet Nagy Márton vezetésével.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu