Drágulnak a kötelező olvasmányok

A következő héttől megkezdődik a tanítás. Nem könnyű az iskolakezdés, nemcsak a diákoknak, de a családoknak sem. A tanszerek beszerzése mellett az aktuális évre kért kötelező olvasmányokat is össze kell gyűjteniük, ami meglepően nagy terhet ró a családokra – írja az Origo.

Drága, de egyelőre a legtöbb szülő hagyományos könyvként vásárolja meg a kötelező olvasmányokat / Fotó: Bixabay

Nyomtatott vagy e-book formájában éri meg jobban a kötelező olvasmány megvásárlása?

Az alsósoknál és a felső tagozatosoknál évente két-három kötelező olvasmányt kérnek, de a gimnazistáknál már megugrik ez a szám: évente akár tíz könyvet is el kell olvasniuk. Az utóbbiaknál ehhez hozzájönnek az érettségire felkészítő kiadványok, feladatgyűjtemények, nagyjából 5 ezer, valamint a szótárak, nyelvkönyvek 20 ezer forintos tételei, amelyek erősen megnyomják az iskolai költségeket – számolt be az Origónak egy könyvesbolt tulajdonosa a kötelező olvasmányokkal kapcsolatos kérdésünkre.