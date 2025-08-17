Deviza
Albérlet vagy lakásvásárlás: ezt érdemes választania az egyetemisták családjainak

Néhány hét múlva több ezer diák kezdi meg tanulmányait a felsőoktatásban, az időponthoz közeledve egyre sürgetőbb a lakhatási kérdés. Ha valaki csaknem öt éven keresztül havonta egy kisebb lakásért 220 ezer forintot fizet bérleti díjként, az egyetemi időszak végére 12–13 millió forintos kiadással kell számolnia, miközben az összeget egy kisebb lakás önerőjeként fel lehetne használni hitelfelvételkor.
2025.08.17, 18:55

Nyár közepétől a szeptemberi tanévkezdésig ismét kiélezett verseny folyik a kiadó lakásokért, mostanra csupán pár hét maradt, hogy a leendő egyetemisták megtalálják a megfelelő lakhatást. Nekifussanak a lakásvásárlásnak, avagy maradjanak a bérlésnél? – teszi fel a kérdést az Origó.

LB_20250519_albérlet lakásvásárlás
Lakásvásárlás és albérlet is lehet a megoldás a lakhatásra / Fotó: Ladóczki Balázs

Lakásvásárlás kontra albérlet

A lap szerint az nem kérdés, hogy az albérlet drága-e, hiszen ha elkezdjük számolgathatni – még ha többen is bérelnek egy lakást – a 4-5 év alatt összejön 4-5 millió forint kiadás. Mennyibe kerül egy kisebb lakás a fővárosban és mekkora összeg lenne, ha ugyanezt bérelnénk több évre, amelyet akár önerőként használhatnánk fel, ha inkább lakásvásárlásra adnánk a fejünket. Erre keresték a választ egy ingatlanos portál néhány eladó garzonjával kalkulálva.

