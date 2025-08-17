Albérlet vagy lakásvásárlás: ezt érdemes választania az egyetemisták családjainak

Nyár közepétől a szeptemberi tanévkezdésig ismét kiélezett verseny folyik a kiadó lakásokért, mostanra csupán pár hét maradt, hogy a leendő egyetemisták megtalálják a megfelelő lakhatást. Nekifussanak a lakásvásárlásnak, avagy maradjanak a bérlésnél? – teszi fel a kérdést az Origó.
A lap szerint az nem kérdés, hogy az albérlet drága-e, hiszen ha elkezdjük számolgathatni – még ha többen is bérelnek egy lakást – a 4-5 év alatt összejön 4-5 millió forint kiadás. Mennyibe kerül egy kisebb lakás a fővárosban és mekkora összeg lenne, ha ugyanezt bérelnénk több évre, amelyet akár önerőként használhatnánk fel, ha inkább lakásvásárlásra adnánk a fejünket. Erre keresték a választ egy ingatlanos portál néhány eladó garzonjával kalkulálva.
