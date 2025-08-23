Deviza
Energiaügyi Minisztérium
támogatás
távfűtés

Több mint 900 társasház pályázott a lakossági távhőprogramra

A benyújtási lehetőség felfüggesztéséig az eredeti keretösszeg másfélszeresére, 7,6 milliárd forintra nyújtottak be igényeket. A lakossági távhőprogram átlagos támogatási igénye 8 millió forint felett alakult.
VG
2025.08.23, 08:27
Frissítve: 2025.08.23, 08:30

Több mint 900 társasház pályázott a lakossági távhőprogramra - közölte Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. 

lakossági távhőprogram
A lakossági távhőprogram átlagos fejlesztési igénye 8 millió forint lett / Fotó: MTI

A benyújtási lehetőség felfüggesztéséig az eredeti keretösszeg másfélszeresére, 7,6 milliárd forintra nyújtottak be igényeket. A 100 százalékos, vissza nem térítendő támogatással saját forrás igénybevétele nélkül telepíthetők korszerű mérési rendszerek. A fejlesztések megvalósításával a családok tényleges fogyasztásuk alapján, kevesebbet fizethetnek a távfűtésért. 

A pályázatkezelő a benyújtási lehetőséget a keretösszeg 120 százalékának elérése után, 2025. augusztus 21-én felfüggesztette. 

Az érdeklődők ezt követően még 6 órán keresztül adhattak be érvényes kérelmeket. Többletforrás biztosítása esetén a pályázat újranyitható.

A lakossági távhőprogram átlagos támogatási igénye 8 millió forint felett alakult

A jelentkezők közel 200 ezertől több mint 85 millió forintig kértek állami hozzájárulást tervezett fejlesztéseikhez. Az átlagos támogatási igény 8 millió forint felett alakult. Az elbírálás beérkezési sorrendben történik. A beruházásoknak köszönhetően 

a lakók a jövőben nem a légköbméterrel vagy az alapterülettel, hanem tényleges felhasználásukkal arányosan fizetnek a távfűtésért. 

A folyamatosan nyomon követhető adatok tudatosabb fogyasztást tesznek lehetővé, ez is a rezsikiadások csökkenéséhez vezethet. A kormány a Jedlik Ányos Energetikai Program távhőtermelőknek és –szolgáltatóknak szóló felhívásaival együtt 2025 nyarán összesen több mint százmilliárd forint támogatást tett elérhetővé a távfűtési rendszerek korszerűsítésére.

