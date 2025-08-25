Deviza
EUR/HUF396.83 +0.36% USD/HUF339.21 +0.44% GBP/HUF458.09 +0.41% CHF/HUF422.65 +0.42% PLN/HUF93.12 +0.34% RON/HUF78.53 +0.32% CZK/HUF16.18 +0.48% EUR/HUF396.83 +0.36% USD/HUF339.21 +0.44% GBP/HUF458.09 +0.41% CHF/HUF422.65 +0.42% PLN/HUF93.12 +0.34% RON/HUF78.53 +0.32% CZK/HUF16.18 +0.48%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,387.49 -0.12% MTELEKOM1,970 +0.3% MOL2,960 +0.34% OTP30,640 -0.26% RICHTER10,630 -0.56% OPUS581 +0.86% ANY7,840 -1.02% AUTOWALLIS160.5 -0.93% WABERERS5,280 0% BUMIX9,217.67 -0.16% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,191.52 +0.19% BUX105,387.49 -0.12% MTELEKOM1,970 +0.3% MOL2,960 +0.34% OTP30,640 -0.26% RICHTER10,630 -0.56% OPUS581 +0.86% ANY7,840 -1.02% AUTOWALLIS160.5 -0.93% WABERERS5,280 0% BUMIX9,217.67 -0.16% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,191.52 +0.19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NAV
ÁFA
kereskedő

Lebukott a kínai áfacsaló – a NAV mindent vitt

Fiktív számlákkal minimalizálta fizetendő adóját egy cég, de a NAV áfaellenőrzése fényt derített a visszaélésre. Az adóhatóság a bírságokkal együtt nyolcvannyolcmillió forint megfizetésére kötelezte a céget, a tartozás fedezetére pedig a vállalkozás teljes árukészletét lefoglalta.
Andor Attila
2025.08.25, 08:50
Frissítve: 2025.08.25, 09:02

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzésén akadt fenn az a távol-keleti kereskedő, amely több tízmillió forinttal csökkentette fizetendő áfáját. A kockázatelemzők szerint a vállalkozás több mint száz kockázatos, illetve kényszertörlés, felszámolás alatti cégtől fogadott be gyanús számlákat. Több esetben az is kiderült, hogy törölt adószámú beszállítótól vásárolt.

adóhatóság
Áfacsalással próbálkozott a kereskedő, de lebukott, fennakadt az adóhatóság vizsgálatán

A revizorok megkeresték a beszállítókat, de a számlakiállítók a székhelyükön nem voltak elérhetők, a hivatalos iratokat nem vették át. A NAV ezért felhasználta nyilvántartásait, az Online Számla rendszer adatait és a korábbi ellenőrzések tapasztalatait is. A gyanús beszállítói kör jellemzően nem nyújtott be bevallást, és áfát sem fizetett. A NAV-vizsgálat megállapította, hogy

 a számlákon szereplő ruházati termékek, lábbelik beszerzésére nem kerülhetett sor, mivel a számlakiállítóknál az értékesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek sem álltak rendelkezésre. Egyértelművé vált, hogy az ellenőrzött társaság a fiktív számlák alapján minimalizálta adókötelezettségét.

A NAV a részt vevő igazgatóságok szoros együttműködésével, több lépcsőben biztosította a tartozás megtérülését. A kelet-budapesti cég 1300 négyzetméteres áruháza Komárom-Esztergom vármegyében működött. Az adóhiány fedezetére a hatóság pénzkövetelés biztosítását rendelte el, és a végrehajtók az áruház teljes árukészletét lefoglalták. A vállalkozás még aznap átadott 20 millió forint készpénzt a végrehajtóknak, és vállalta a tartozás megfizetését, részletekben. A további részletek már akadozva érkeztek, ezért a NAV ismét akcióba lépett. 

A végrehajtási szakterület tucatnyi munkatársa három napon keresztül foglalta le és szállította el a több mint 33 ezer darabos, teljes árukészletet. 

Az áru értékét 95 millió forintra becsülik a NAV végrehajtói. A határozat véglegessé válása után az adóhatóság elektronikus árverésen értékesíti a lefoglalt ruházati termékeket. 

Mozaik

Mozaik
2146 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu