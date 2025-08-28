Furcsán alacsony árak a magyar Lidlben: először szólalt meg a botrányról a bolt – de ezzel még nincs vége

A Lidl a cukrászdáknál olcsóbban kínálja az idei év cukormentes tortáját, amit a Magyar Cukrász Ipartestület kifogásolt. A diszkont lánc szerint a vásárlók járnak jól, mert így széles körben is elérhető az Álmodozó fantázianévre hallgató torta.
A Lidl akciós újságjában megjelent „Álmodozó” torta híre nemcsak a vásárlók körében keltett figyelmet, hanem a Magyar Cukrász Ipartestületnél is komoly visszhangra talált, a tortaszeletet ugyanis 1 199 forintért kínálja az áruházlánc, míg a cukrászdákban 1 700–1 800 forintot kell fizetni érte – írja a Mindmegette.
Az ipartestület szerint problémát jelent, hogy a tagvállalkozása nem jelentette be a viszonteladást és a logót is jogosulatlanul használja. A testület kérdésére a cég azt válaszolta, hogy csak egyszeri szállításról van szó, és nem tervezi a Lidl folyamatos ellátását.
Az érdekvédők szerint a Lidl lépése súlyosan érinti a szakma érdekeit, hiszen az ország tortája hagyományosan a hazai cukrászdákban kapható, és prémium, kézműves desszertként jelenik meg a piacon.
A cukrászok felvették a kapcsolatot a Gazdasági Versenyhivatallal, hogy tisztázzák: létezik-e jogi korlátozás arra, ha egy kiskereskedelmi lánc vélhetően a beszerzési áron vagy az alatt kínál egy cukrászterméket.
A Startlap megkeresésére a Lidl Magyarország hivatalosan is reagált.
„A Lidl Magyarország hosszú távon elkötelezett a fogyasztói igények magas szintű, kiváló minőségű és ár-érték arányú termékekkel való kiszolgálása mellett. Ezért most először elérhetővé teszi kínálatában az ország tortáját. Ebben az esetben is az a cél, hogy a vásárlók számára olyan kiváló minőségű, prémium terméket és desszertet kínáljon, amely széles körben, ugyanakkor kedvező áron érhető el.
A vállalat különösen nagy hangsúlyt fektet a vevői elvárások kielégítésére és az egészségtudatos táplálkozás támogatására, ezért választotta kínálatába a cukormentes változatot. A Lidl árképzési politikája során mindig arra törekszik, hogy a magyar emberek számára a lehető legjobb árakat kínálja, és maximálisan a magyar családok mellett álljon, továbbá bízik benne, hogy a vásárlók örömmel fogadják ezt a különleges desszertet, amely immár a mindennapi bevásárlás során is könnyedén elérhető.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.