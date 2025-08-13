Deviza
Waberer's Nyrt.
Debrecen

Gigaberuházás: raktárközpontot épít a Waberer’s Debrecenben

Közel 22 ezer négyzetméteres logisztikai központot épít Debrecenben a Waberer’s. A multifunkcionális logisztikai létesítmény kivitelezése tavaly novemberben indult, az év végén megkezdi operatív működését. A központ segítségével a szállítmányozási cég fókuszába kerül Kelet-Magyarország, és a környező régióban is erősíti jelenlétét.
Andor Attila
2025.08.13, 14:17
Frissítve: 2025.08.13, 14:34

Mérföldkőhöz érkezik a Waberer’s csoport, várhatóan az év végén adják át a vállalat legújabb, közel 22 ezer négyzetméteres debreceni logisztikai központját. A projekt célja, hogy a Budapesti Értéktőzsde prémiumkategóriájában jegyzett cégcsoport egy olyan multifunkcionális raktárbázist hozzon létre, amely nem csupán a hagyományos tárolási feladatokra kínál megoldást, hanem teljes körű logisztikai és hozzáadott értékű szolgáltatásokkal támogatja a partnereket – áll a csoport közleményében.

logisztika
Logisztikai központot épít a Waberer’s Debrecenben / Fotó: Belga via AFP

Kedvező elhelyezkedés

„Az új, 9 milliárd forintos beruházással létrejövő logisztikai központ Debrecen stratégiai elhelyezkedésére és gazdaságának dinamikus fejlődésére épít. A város ad otthont a BMW új autógyárának, emellett több járműipari nagyberuházás és a kapcsolódó beszállítói kör révén újabb és újabb üzemek létesülnek. A Waberer’s Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben létesülő logisztikai központja mindössze 15 percre található a Debreceni Nemzetközi Repülőtértől, és 200 méterre az M35-ös autópálya lehajtójától.
Az intermodális konténerterminál közelsége pedig ideális feltételeket teremt a gyors, kombinált szállítási megoldások alkalmazására. A térség gazdaságának fejlődését jelzi, hogy 

az idei első negyedévben Hajdú-Bihar vármegyében az egy főre eső ipari termelési érték 917 ezer forintot tett ki, ami 23 százalékos növekedés éves összevetésben

– emelte ki Szucsány György, a Waberer’s csoport ingatlanfejlesztési igazgatója.

A debreceni beruházással a Waberer’s tovább erősíti jelenlétét a kelet-magyarországi piacon, és célja, hogy kulcsszerepet töltsön be a régió dinamikusan fejlődő iparágaiban, különösen a járműiparban, az elektronikában, az FMCG-szektorban és az e-kereskedelemben.

A fejlesztés szorosan illeszkedik a vállalat hossz távú stratégiájába, amely szerint a Waberer’s csoport 2025 és 2032 között legalább 400 millió eurót költene beruházásokra.

Sokoldalú kialakítás, fenntartható működés 

A logisztikai központ különlegessége a rendkívül sokoldalú kialakítás: normál, hűtött és fagyasztott raktárak mellett lítiumion-akkumulátorok tárolására is alkalmas területek, minőségi irodák, vámudvar és parkolók állnak rendelkezésre. A projekt során kiemelt figyelmet kap a fenntarthatóság és az ESG-szempontok érvényesítése. 

