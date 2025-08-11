Deviza
Ilyen eddig csak Kínában volt: virtuális rendőr figyelheti a magyarországi autósokat - megkezdődött a teszt az egyik legforgalmasabb autópályán

A világon szinte egyedülálló rendszert tesztelnek Budaörsnél. Ez a baleset-megelőzésen túl akár a közlekedési morál javításában is szerepet játszhat a jövőben.
Andor Attila
2025.08.11, 08:08
Frissítve: 2025.08.11, 08:15

A jelenleg 800 méteres pályát képes a rendszer digitálisan reprezentálni, lényegében valós időben áll elő egy digitális iker az adott autópálya-szakaszról – mondta  vezess.hu-nak dr. Rövid András, a BME Gépjármű-technológia Tanszék tudományos főmunkatársa, az Eureka Central System névre keresztelt projekt szakmai vezetője.

M1-M7
M1–M7 autópálya közös szakasza: Magyarország egyik legforgalmasabb útja

Hozzátette, azért pont ezt az helyszínt választották a tesztelésre, mert 

itt volt meg a pályaszakasz megfelelő kiépítettsége a rendszer felállításához és a forgalomsűrűség is kellően nagy ahhoz, hogy különböző szituációkat lehessen vizsgálni autópálya-környezetben.

A kamerák másodpercenként másfél gigabájt mennyiségű adatot küldenek a Magyar Közút központjába, ahol egy szuperszámítógéppel történik a feldolgozás.

Minden autóról készül egy digitális ikermodell, ami azért is fontos, mert a rendszerhez készül egy telefonos alkalmazás is, amelynek segítségével

a járművezetők majd saját nézőpontjukból, 3D-ben láthatják a forgalmi környezetet, sőt, annak szemmel nem látható, például takarásban lévő részeit is.

Ilyenkor – különösen veszélyes helyzetekben – fontos, hogy pontosan a valóságnak megfelelő, aktuális forgalmi helyzetet lássanak az applikáción keresztül.

A mostani 800 méteren három helyszínre szereltek fel szenzorokat és kamerákat, egész pontosan:

  • 6 darab 30 fokos látószögű kamerát,
  • 6 darab széles látószögű kamerát,
  • 3 darab halszemoptikás kamerát,
  • 6 darab hőkamerát,
  • 6 darab radart,
  • 12 darab LiDAR-t.

A Magyar Közút volt a berendezések telepítője, az eszközök felszerelése egyébként több mint 130 millió forintból valósult meg, a központi szuperszámítógép telepítése pedig 48 millió forintba került.

A baleset-megelőzés került fókuszba 

A rendszer azért is hasznos, mert olyan objektumokat is láthat vele a sofőr, amit egyébként szabad szemmel nem látna. Például, ha mi a belső sávban haladunk, a középsőben pedig egy nagyobb furgon, a legszélsőben pedig egy másik személyautó, akkor ha az váratlanul kivág a furgon mögül és egyenesen a legbelső sávba sorol, akkor könnyebben elkerülhetünk egy csattanást.

A rendszer képes lesz figyelmeztetéseket is küldeni jóval előttünk bekövetkezett balesetekről vagy kockázatos forgalmi helyzetekről, pl. a sebesség mérséklését javasolva. 

A láncreakciószerű fékezgetésekből kialakuló fantomdugók is elkerülhetőek lehetnek a jövőben, 

hiszen a rendszer meg tudja majd határozni, mi az ideális utazósebesség az egyes autósoknak ahhoz, hogy ne kelljen a fékhez érni.

A valós dugók kialakulásának okairól is pontosabb képet kaphatunk, ami a jövőben a forgalomszervezés átalakítását is segítheti. Szintén hasznos lehet a rendszer akkor, ha a megkülönböztető jelzéssel érkező járművek előtt szabaddá kell tenni az utat, hiszen az alkalmazás erre is figyelmeztethet majd.

A rendszer most tesztelési fázisban van, ahogy az alkalmazás is. A nagyközönség számára csak jóval később válik majd elérhetővé, amikor már biztosnak mondható az üzemelése.  Ez a 800 méteres szakasz egy demonstrációs eszköz, amelyet később bővíteni fognak a tervek szerint, először másfél kilométeresre.
 

