Soha nem volt még ennyi lehetőség a magyar fiatalok előtt – támogatások és esélyek tárháza nyílt meg

Jó most magyarnak, fiatalnak lenni, hiszen a magyar kormány tényleg figyel arra, hogy könnyebb legyen elindulni az életben – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kedden, a fiatalok világnapja alkalmából Facebook-oldalán.
Varga-Bajusz Veronika videójában felsorolta, hogy a kormány mivel támogatja a fiatalokat, kiemelve, hogy
25 év alatt nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, így többet tehetnek félre a fizetésükből; elérhető a kamatmentes, 4 millió forintos munkáshitel, ami nagy segítség lehet a pályakezdésnél.
Úgy folytatta, hogy a lakhatás és a családalapítás segítésére ott a „fix 3 program”, a babaváró támogatás, a CSOK Plusz, a lakhatási és tanulmányi támogatás.
A kollégiumok országos szinten megújultak, megújulnak, és egyre több ösztöndíjprogram, tehetséggondozó lehetőség nyílik meg a fiatalok előtt – tette hozzá.
Az államtitkár szerint az egyetemi, szakképzési, pályakezdő lehetőségek folyamatosan bővülnek, a tanári fizetések egyre magasabbak.
„Azoknak a fiataloknak, akikkel az elmúlt időszakban találkoztam, elmondásaik alapján sokat jelent, hogy egyre könnyebb önálló életet kezdeni. Nem kell választani a tanulás, a munka vagy a család között. Ezek egyszerre elérhetők és támogatottak. Büszkék vagyunk rátok, a magyar fiatalokra, és úgy hisszük, soha nem volt még ennyi lehetőség előttetek, éljetek vele! Isten éltesse a magyar fiatalságot!” – fogalmazott Varga-Bajusz Veronika.
Saját otthon és univerzális családtámogatás: ezt akarják leginkább a magyar fiatalok
Egy friss felmérés szerint ezek a vágyak ma is erős társadalmi elvárást tükröznek. A fiatalok közel háromnegyede inkább saját lakást venne, mint bérlakásban élne, és többségük minden családnak járó adókedvezményben gondolkodik.
